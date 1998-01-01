Выставочному и событийному туризму требуется перезагрузка

Эксперты IX Евразийского Ивент-Форума в ходе панельных дискуссий обсудили драйверы развития делового туризма

Организация выставок требует перезагрузки - к такому выводу пришли участники панельной дискуссия «Региональные выставки как бизнес», которая недавно состоялась на IX Евразийском Ивент-Форуме в Петербурге. При этом они уверены, что именно региональные особенности таких мероприятий могут стать драйвером их развития, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

В целом отрасли похвастать особенно нечем: по данным Российского союза выставок и ярмарок, за девять месяцев 2019-го (сведений в целом за год пока нет) арендованная выставочная площадь уменьшилась в РФ на 4,4%, общее количество экспонентов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 7,1%, а число посетителей снизилось на 4,3%.

«Ситуация непростая и по всем параметрам отмечается снижение показателей, - оценивая эти результаты, заявил директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Селиванов. – Однако есть и положительные примеры».

В частности, рост числа экспонентов и посетителей зафиксировали Кузбасская ярмарка, Башкирская выставочная компания и Пермская ярмарка.

«В 2019 году предприятие провело 28 выставок и 15 форумов: мы наблюдаем, что интерес к конгрессам и другим форматам делового туризма растет, - заявила генеральный директор Башкирской выставочной компания Альбина Кильдигулова. – Уверена в том, что востребованность выставок и конгрессов определяется не только их тематикой, но и самим регионом проведения события. И без продвижения не конкретного форума, а возможностей дестинации в целом как в России, так и за рубежом, не обойтись».

В свою очередь, генеральный директор Выставочного объединения «РЕСТЭК» Игорь Кирсанов подчеркнул, что «выставки должны измениться, а организаторам необходимо совершенствовать форматы мероприятий».

При этом речь идет не только развитии тех или иных проектов самостоятельно. «Нам нужна коллаборация, - заявил Игорь Кирсанов. - Успешные проекты надо делать вместе».

Участники других деловых событий форума согласились в том, что многие крупные мероприятия в сфере делового туризма можно организовывать сообща. Так, член Общественного совета при Ростуризме и основатель Национальной премии Russian Event Awards Геннадий Шаталов считает, что на развитие территорий существенное влияние оказывают проводимые там туристические события.

В качестве примеров эксперт привел фестиваль «Вкус Якутии» и Всероссийский фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». «События привлекают инвесторов-туристов, которые тратят деньги во время поездки в тот или иной город, - подчеркнул он. – Это не только позволяет проводить большие и серьезные мероприятия, но и укрепляет в местном населении осознание того, что не нужно уезжать со своей малой Родины, а самореализоваться можно и в регионе».

Обсуждая эту тематику, эксперты отметили, что умение создать уникальное видение туристической дестинации, выделить ее сильные стороны и выбрать эффективные инструменты продвижения внутри страны и за рубежом являются первоочередной задачей маркетинга территории. Как следствие, это позволяет повысить ее привлекательность не только для туристов и организаторов мероприятий, но и местного сообщества, а также изменить представление инвесторов о компаниях, работающих в регионе.

/TOURBUS.RU