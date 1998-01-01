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04 февраля
«Победа» значительно увеличит программу «курортных» рейсов
Эксперты прокомментировали обнародование летней программы полетов российского лоукостера
Низкобюджетная «дочка» «Аэрофлота» обнародовала летнюю программу полетов 2020 года, резко увеличив объемы перевозки по «отпускным» направлениям, а также свою международную программу, - сообщает наш корреспондент.
Особенно заметным стало увеличение на направлениях в Анапу и Сочи: в их случае полетная программа «Победы» на лето 2020 года возросла в объемах на 64%. В грядущем летнем сезоне перевозчик выполнит 1952 рейса из российских регионов в Анапу и Сочи, а в число новинок сезона по этим направлениям войдут полеты из Красноярска и Сургута, а также рейсы в Анапу из Уфы и Челябинска.
При этом вся региональная курортная программа полетов лоукостера в летнем сезона 2020-го включила в себя 21 направление (на 38% больше прошлогодней), а международная увеличена на 28%. В частности, вырастет частота полетов «Победы» из Москвы в Тиват (до трех ежедневных рейсов) и Карловы Вары (до четырех рейсов в неделю), а рейсы в Берлин, Жирону, Ларнаку и Пизу станут ежедневными.
По данным «Победы», всего в ее летнем расписании 81 российское и 23 международных направлений, а в числе новинок сезона называют рейсы из Москвы в Воронеж и Ставрополь, а также из Петербурга в Воронеж и Саратов.
Стоит заметить, что лоукостер заметно увеличивает доступность авиаперевозок за счет полетов, происходящих вне Москвы. Так, в предстоящем летнем сезоне региональная карта полетов «Победы» включила в себя 47 прямых маршрутов, обсуживающихся без посадки в Москве: впервые доля региональных направлений в летнем расписании внутрироссийских рейсов
составит 55%.
Правда, не обойдется и без ложки дегтя: в летнем расписании 2020 года «Победа» полностью отказалась от выполнения полётной программы из Ростова-на-Дону и Самары. И, соответственно, рейсы из Ростова в Москву и Петербург, а также из Самары в Москву, Петербург и Сочи, выполняться не будут.
«Мы боремся за каждый рубль с той целью, чтобы предлагать пассажирам самые низкие цены на рынке. Но наземное обслуживание в Ростове и Самаре стало настолько дорогим, что на каждого клиента, вылетающего, например, из Ростова, приходилось бы более 2 тыс. рублей расходов только на аэропортовое обслуживание, – прокомментировал ситуацию генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.
– Если прибавить к этому стоимость топлива, расходы на работу экипажей, лизинг самолетов и т. д., нашим клиентам такие цены будут не интересны. Поэтому мы приняли решение прекратить полеты из Ростова и Самары, увеличив за счет этого частоты по другим маршрутам».
При этом показатели работы перевозчика впечатляют: по итогам 2019-го «Победа» уверенно заняла в России четвертую строчку рейтинга объемов перевозки, обслужив 10,3 млн пассажиров.
Причем она показала наилучшую динамику развития, прибавив за год в объемах сразу 43%, и демонстрирует самые высокие показатели по средней загрузке рейсов (в ее случае она составляет 96%).
/TOURBUS.RU
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