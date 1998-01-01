«Победа» значительно увеличит программу «курортных» рейсов

Эксперты прокомментировали обнародование летней программы полетов российского лоукостера

Низкобюджетная «дочка» «Аэрофлота» обнародовала летнюю программу полетов 2020 года, резко увеличив объемы перевозки по «отпускным» направлениям, а также свою международную программу, - сообщает наш корреспондент.

Особенно заметным стало увеличение на направлениях в Анапу и Сочи: в их случае полетная программа «Победы» на лето 2020 года возросла в объемах на 64%. В грядущем летнем сезоне перевозчик выполнит 1952 рейса из российских регионов в Анапу и Сочи, а в число новинок сезона по этим направлениям войдут полеты из Красноярска и Сургута, а также рейсы в Анапу из Уфы и Челябинска.

При этом вся региональная курортная программа полетов лоукостера в летнем сезона 2020-го включила в себя 21 направление (на 38% больше прошлогодней), а международная увеличена на 28%. В частности, вырастет частота полетов «Победы» из Москвы в Тиват (до трех ежедневных рейсов) и Карловы Вары (до четырех рейсов в неделю), а рейсы в Берлин, Жирону, Ларнаку и Пизу станут ежедневными.

По данным «Победы», всего в ее летнем расписании 81 российское и 23 международных направлений, а в числе новинок сезона называют рейсы из Москвы в Воронеж и Ставрополь, а также из Петербурга в Воронеж и Саратов.

Стоит заметить, что лоукостер заметно увеличивает доступность авиаперевозок за счет полетов, происходящих вне Москвы. Так, в предстоящем летнем сезоне региональная карта полетов «Победы» включила в себя 47 прямых маршрутов, обсуживающихся без посадки в Москве: впервые доля региональных направлений в летнем расписании внутрироссийских рейсов

составит 55%.

Правда, не обойдется и без ложки дегтя: в летнем расписании 2020 года «Победа» полностью отказалась от выполнения полётной программы из Ростова-на-Дону и Самары. И, соответственно, рейсы из Ростова в Москву и Петербург, а также из Самары в Москву, Петербург и Сочи, выполняться не будут.

«Мы боремся за каждый рубль с той целью, чтобы предлагать пассажирам самые низкие цены на рынке. Но наземное обслуживание в Ростове и Самаре стало настолько дорогим, что на каждого клиента, вылетающего, например, из Ростова, приходилось бы более 2 тыс. рублей расходов только на аэропортовое обслуживание, – прокомментировал ситуацию генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

– Если прибавить к этому стоимость топлива, расходы на работу экипажей, лизинг самолетов и т. д., нашим клиентам такие цены будут не интересны. Поэтому мы приняли решение прекратить полеты из Ростова и Самары, увеличив за счет этого частоты по другим маршрутам».

При этом показатели работы перевозчика впечатляют: по итогам 2019-го «Победа» уверенно заняла в России четвертую строчку рейтинга объемов перевозки, обслужив 10,3 млн пассажиров.

Причем она показала наилучшую динамику развития, прибавив за год в объемах сразу 43%, и демонстрирует самые высокие показатели по средней загрузке рейсов (в ее случае она составляет 96%).

/TOURBUS.RU