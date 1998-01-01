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Эпидемия коронавируса и туризм: Горячие новости

Туроператоры закончили вывоз российских туристов с Хайнаня/ Шереметьево будет обслуживать в отдельном терминале 19 рейсов в Китай/ Туристов, недавно посетивших Китай, не пустят в Израиль

Туроператоры закончили вывоз российских туристов с Хайнаня

Туроператоры ANEX Tour и TEZ Tour завершили вывоз своих туристов с острова Хайнань. Последние вывозные рейсы были совершены авиакомпаниями AZUR air и IFly в понедельник, 3 февраля, - сообщает АТОР.

3 февраля авиакомпания AZUR air, стратегический партнер туроператора ANEX Tour, доставила на родину российских туристов, находившихся на острове Хайнань и прибывших в КНР рейсами авиакомпании. Всего с 27 января по 3 февраля на рейсах AZUR air в Россию вернулись порядка 2 тыс. организованных туристов.

Еще около 2 тыс. туристов было вывезено с острова Хайнань туроператором TEZ Tour. Компания также завершила вывоз своих туристов 3 февраля. Последние вывозные рейсы iFly были выполнены в Уфу и Казань.

В AZUR air пояснили условия возврата средств по нереализованным билетам.

Так, пассажирам, которые приобрели билеты в Санью, авиакомпания осуществляет возврат полной стоимости билетов. Пассажирам, купившим билеты в составе турпакета, необходимо обратиться в туристическое агентство, где приобреталась путевка, или к туроператору напрямую.

Самостоятельные путешественники для оформления возврата могут обратиться в call-центр авиакомпании по телефону +7 (495) 374-55-14. Если билет приобретался в одном из партнерских агентств, для возврата необходимо обратиться по месту приобретения билета.

По данным китайских властей на утро 3 февраля, в КНР число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 361 человека, число заболевших превысило 17,2 тыс.

Шереметьево будет обслуживать в отдельном терминале 19 рейсов в Китай

Аэропорт Шереметьево будет обслуживать в терминале F в общей сложности 19 рейсов в Китай, сообщила "Интерфаксу" глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"Сегодня в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса аэропорт Шереметьево перевел все рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", China Southern и Hainan Airlines, выполняемые с 17:00 мск по направлениям в Китай, из терминалов D и E в терминал F", — сказала г-жа Захаренкова.

В общей сложности в терминале F будет обслуживаться 19 рейсов по китайским направлениям, включая рейсы авиакомпаний, ранее обслуживаемых в этом терминале: "Аэрофлот", Air China, China Eastern Airlines и "Икар" (летает под брендом Pegas Fly), добавила она.

Ранее в пятницу вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что регулярное авиасообщение РФ с КНР с 1 февраля будет приостановлено, кроме всех рейсов из/в терминал F Шереметьево. Оттуда в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг летает российский "Аэрофлот", из КНР — Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines.

Туристов, недавно посетивших Китай, не пустят в Израиль

Израиль не пустит в свою страну иностранцев, недавно побывавших в Китае, пассажирам есть смысл перенести поездку, сообщает авиакомпания "Уральские авиалинии".

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в КНР, израильское правительство с 3 февраля 2020 года закрывает границы своего государства для въезда иностранных граждан, которые находились в Китае в течение 14 дней до вылета в Израиль", — говорится в сообщении авиакомпании.

"При планировании поездки в Израиль советуем пассажирам заблаговременно отслеживать свой маршрут следования или переносить дату вылета в Израиль с учетом требований властей", — подчеркивается в сообщении.

Ранее газета Times of Israel сообщила, что Израиль временно не будет принимать рейсы, прибывающие из китайских городов. Кроме того, израильтян, которые недавно посетили Китай, отправят на двухнедельный карантин после прибытия на родину.

/TOURBUS.RU



