Новости Новый визовый кодекс Евросоюза вступил в силу Эксперты обсуждают, что изменится теперь в порядке получения российскими туристами шенгенских виз

Как сообщает АТОР, со вчерашнего дня вступил в силу обновленный Визовый кодекс ЕС. По информации ассоциации, стоимость шенгенской визы не изменится для граждан РФ, не изменится и составит по-прежнему 35 евро (+сервисный сбор визового центра, обычно около 30 евро). Информацию о сохранении стоимости шенгенской визы для российских туристов подтвердили и представители туроператорских компаний «Интурист», BSI Group, «TUI Россия», «Русский Экспресс», «Библио Глобус», ICS Travel Group, PAC Group, TEZ Tour. При этом, по данным «Библио Глобус», с 60 до 80 евро увеличена стоимость сбора за оформление визы для иностранных граждан, не подписавших договор об упрощении визового режима. Туроператоры, опрошенные АТОР, сходятся во мнении о том, что обновление Визового кодекса ЕС принесет российским туристам несколько позитивных изменений. Например, как говорят эксперты, у наших соотечественников появится возможность подавать документы на визу за 6 месяцев до поездки вместо нынешних трех. Подать документы на новую визу можно также за 6 месяцев до окончания срока действия старой. По мнению представителей ICS Travel Group, в связи с увеличением срока предоставления документов до 6 месяцев до даты вылета, возможно, будет больше распределена нагрузка на сезонные направления, что позволит избежать очередей в визовые центры на старте высокого сезона. При этом, по мнению участников рынка-членов АТОР, на этапе внедрения обновленных визовых процедур возможны определенные сложности переходного периода. Визовым службам консульств европейских стран нужно время, чтобы разобраться с наступающими изменениями. Несколько консульств временно (на день-два) приостановили прием документов и сообщили, что срок оформления визы может несколько увеличиться. Так, консульство Греции отменило прием документов 30 и 31 января. По мнению экспертов «Русского Экспресса», на «притирку» к новым визовым реалиям у консульств уйдет неделя. Кроме того, по информации туроператоров, есть опасения, что с вводом новых правил заявители, которые впервые поедут в Европу, получат однократную визу только на срок поездки. «Большинство консульств сообщают о том, что теперь первая виза в шенгенской истории туриста будет выдаваться на срок поездки. При этом ряд консульств еще не представил окончательный официальный список всех изменений», - проинформировали в пресс-службе TEZ Tour. По мнению туроператоров, глобально визовое обновление ЕС на их работу не повлияет. Однако более подробных разъяснений от дипмиссий европейских стран турбизнес ждет, в том числе, чтобы понять, как будут работать сами консульства. Не исключено, как сообщают в «Интуристе», что изменятся крайние сроки подачи документов на визу. АТОР также получил разъяснения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Как отмечают в дипмиссии, со 2 февраля «будет больше случаев выдачи пятилетних шенгенских виз – при условии, что заявитель в течение предыдущих трех лет обладал многократной визой на минимум два года и что он отвечает всем другим требованиям». Пятилетний шенген смогут получить путешественники, у которых уже была многократная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трёх лет. При этом виза должна быть использована верно, т.е. основная страна поездок по визе должна быть той, которая этот шенген выдала. Цена многократной визы на пять лет не отличается от цены многократной визы на два года, то есть составляет 35 евро плюс сервисный сбор (при подаче заявления в визовом центре). Как отметил, комментируя нам новые правила, Максим Приставко, генеральный директор компании JET Travel: «Новые правила направлены в первую очередь на упорядочение выдачи долгосрочных виз. Раньше этот вопрос никак не регулировался, и одни консульства могли выдавать длинные визы по своему усмотрению, были и такие, кто ставили только короткие точно на срок пребывания.

Нововведения, с одной стороны, стимулируют часто путешествующих добросовестных туристов, с другой - усиливают контроль за соблюдением правил въезда в Шенгенскую зону.

В новом положении, действительно, много неоднозначных моментов, но в целом это шаг вперёд».

По словам представителей компании «ВАНД», новые правила никак не скажутся на увеличении туристического потока из России в страны ЕС, а процесс получения шенгенской визы станет еще сложнее, однако «при корректных въездах туристы смогут получить в дальнейшем визу на пять лет». /TOURBUS.RU

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