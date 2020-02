Новости Эксклюзивные отели Coral Travel получили награду Holidaycheck-2020 Отели, занявшие почетные места в престижном международном рейтинге, входят в сеть OTI Hotels & Resorts International и работают на эксклюзивной основе с туроператором Coral Travel

Популярный туристический портал Holidaycheck опубликовал список рекомендуемых отелей, получивших самый высокий рейтинг. Среди них почетные места заняли Xanadu Resort Hotel 5* High Class в Белеке – 5,9 баллов из 6 возможных; Seven Seas Hotel Life 5* (бывший Otium Hotel Life) в Кемере – 5,8 баллов из 6; Seven Seas Hotel Blue 5* (бывший Otium Hotel Seven Seas) в Сиде – 5,7 баллов из 6. Эти отели входят в сеть OTI Hotels & Resorts International и работают на эксклюзивной основе с туроператором Coral Travel. Всего почетную награду получили 732 гостиницы из 38 стран мира. Оставили свои отзывы и оценили работу отелей более 950 тыс. туристов. Напомни, что, как было объявлено в ходе специального мероприятия ОTI Hotels & Resorts: Evolution 2020, прошедшего в январе в столичном отеле Ritz Carlton, международный OTI Holding, представленный в России туроператорами Coral Travel и Sunmar, в наступившем году заметноувеличит число отелей под собственными брендами в Турции и других странах до трех десятков. Как рассказал заместитель председателя совета директоров холдинга Джошкун Юрт, на данный момент подразделением холдинга OTI Hotels & Resorts International достигнуты договоренности с 15 гостиницами, к началу сезона их станет более 20, до конца года – 30. Расширение сети произойдет несколькими путями: путем аренды или покупки гостиниц и взятия гостиниц в управление. Кроме того, предусмотрен вариант франчайзинга – работа по договору по стандартам холдинга, касающимся сервиса, обучения и подготовки персонала, системы guest relations, питания и напитков, брендинга, активного досуга, спорта, анимации, детских мероприятий и санитарных норм. В сеть войдут гостиницы разного уровня, которые будут работать под новым брендом Seven Seas Resort&Hotels и хорошо зарекомендовавшим себя брендом Otium Hotels. Отели OTI Hotels & Resorts ежегодно попадают в топ-100 престижных европейских рейтингов, таких как TripAdvisor, HolidayCheck, Zoover, Starwaу. В дальнейшем сложившаяся система качества и контроля будет распространяться на все новые отели сети, то есть использоваться масштабно. C гостиницами OTI Hotels & Resorts туроператор Coral Travel будет работать на эксклюзивной основе практически на всех рынках своего присутствия. Отвечая на вопросы журналистов, г-н Джошкун Юрт сообщил, что компания Coral Travel обслужила по итогам 2019 года около трех млн туристов (+6%). Планы компании на 2020 год – улучшить общие показатели по всем направлениям на 15% по сравнению с 2019 годом за счет расширения объемов перевозки (чартерные и регулярные рейсы в 2020 году будут выполняться из 43 городов РФ по 90 направлениям в 38 стран), а также за счет увеличения ассортимента отелей. /TOURBUS.RU

