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03 февраля
Все регионы России будут представлены в марте на «Интурмаркете-2020»
В этом году Международная туристическая выставка «Интурмаркет» впервые пройдет на новой площадке — в ЦВК «Экспоцентр»
Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2020» пройдет 12-14 марта в ЦВК «Экспоцентр».
Выставка «Интурмаркет» — профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. Здесь вырабатываются эффективные механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые помогают сформировать принципиально новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса в индустрии.
«Интурмаркет» — единственная в России выставка, которая представляет полный турпродукт нашей страны — в ней участвуют практически все регионы России. Без всякого преувеличения — выставка «Интурмаркет» находится «на пике» основного туристического тренда — импортозамещения в туризме.
При этом на выставке представлены традиционные лидеры выездного турпотока россиян: Турция, Испания, Греция, Германия, Болгария, Китай, Кипр, Финляндия, Швеция, Марокко Италия и другие страны, для которых Россия является традиционным и любимым рынком. Впервые стране-партнеру Турции будут посвящены два зала, в которых расположатся экспозиции лучших турецких отелей и достопримечательностей. Традиционно активны на выставке и страны СНГ.
В этом году в выставке участвуют такие крупнейшие туроператоры, как TUI Russia and CIS, Anex Tour, TEZ Tour и «Академсервис» и другие, а также IT-компании, предлагающие решения для туриндустрии.
Профессионалы туристской отрасли оценят предоставленную возможность не только обсудить в тесном диалоге волнующие проблемы, но и найти решение многих острых вопросов.
Ключевые деловые мероприятия выставки «Интурмаркет-2020»
С полной программой мероприятий «Интурмаркета» можно ознакомиться на сайте выставки www.itmexpo.ru.
Программа деловых встреч «Профессиональный покупатель / Hosted Buyers»
Цель программы: поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме, предоставление комплекса услуг по повышению профессионального уровня и установлению деловых контактов между участниками выставки и профессионалами туристской сферы. Программа «Профессиональный покупатель» полностью финансируется силами компании «Экспотур».
13 марта на «Интурмаркете» пройдет традиционный День благотворительности.
Наша цель — поддержка детского хосписа «Дом с маяком», опекающего детей с неизлечимыми заболеваниями и существующего на частные пожертвования. Центральное событие акции — благотворительный аукцион, все средства от которого пойдут в хоспис «Дом с маяком» на приобретение специального оборудования для детей, ограниченных в движении по состоянию здоровья. Мы будем рады любому вашему участию в этом душевном проекте!
Организатор выставки: ООО «Экспотур» (Россия)
Официальная поддержка выставки:
Генеральный партнер: TUI Россия and CIS
Стратегический партнер выставки: Алтайский край
Официальный партнер: Anex tour
Генеральный В2В информационный партнер: Profi.Travel
Генеральный информационный партнер: Вести.Туризм
Более подробная информация о выставке размещена на сайте www.itmexpo.ru
До встречи на выставке 12-14 марта 2020 года!
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