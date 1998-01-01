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03 февраля
Все регионы России будут представлены в марте на «Интурмаркете-2020»

В этом году Международная туристическая выставка «Интурмаркет» впервые пройдет на новой площадке — в ЦВК «Экспоцентр»


Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2020» пройдет 12-14 марта в ЦВК «Экспоцентр».

Выставка «Интурмаркет» — профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. Здесь вырабатываются эффективные механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые помогают сформировать принципиально новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса в индустрии.

 

«Интурмаркет» — единственная в России выставка, которая представляет полный турпродукт нашей страны — в ней участвуют практически все регионы России. Без всякого преувеличения — выставка «Интурмаркет» находится «на пике» основного туристического тренда — импортозамещения в туризме.

 

При этом на выставке представлены традиционные лидеры выездного турпотока россиян: Турция, Испания, Греция, Германия, Болгария, Китай, Кипр, Финляндия, Швеция, Марокко Италия и другие страны, для которых Россия является традиционным и любимым рынком. Впервые стране-партнеру Турции будут посвящены два зала,  в которых   расположатся экспозиции лучших турецких отелей и достопримечательностей. Традиционно активны на выставке и страны СНГ.

В этом году в выставке участвуют такие крупнейшие туроператоры, как TUI Russia and CIS, Anex Tour, TEZ Tour и «Академсервис» и другие, а также IT-компании, предлагающие решения для туриндустрии.

 

Профессионалы туристской отрасли оценят предоставленную возможность не только обсудить в тесном диалоге волнующие проблемы, но и найти решение многих острых вопросов.

 

Ключевые деловые мероприятия выставки «Интурмаркет-2020» 

  • Всероссийский съезд туроператоров и турагентов (организатор: Федеральное агентство по туризму);

  • Конференция по вопросам развития детского туризма;

  • Заседание Президиума РСТ;

  • Круглый стол «Россия-Германия»;

  • Круглый стол «Туризм 20…35…50+» при поддержке Всемирного конгресса туризма для старшего поколения (World Senior Tourism Congress);

  • V Всероссийский обучающий форум «Россия событийная»;

  • Обучающий семинар для туристско-информационных центров (ТИЦ);

  • Конференции по малым историческим городам «Настоящая Россия»;

  • Intelligence Technology Marketing —открытая конференция, посвященная технологиям продвижения и развития в сфере туризма;

  • Круглый стол «Туристический сувенир – инструмент продвижения территории»;

  • Круглый стол «Межрегиональные и региональные турпроекты. Истории и рецепты удачных проектов: туристические события и маршруты»;

  • Семинар « Перспективные законодательные изменения в сфере туризма. Основные тенденции и новации»;

  • Образовательный форум «Гостеприимная Россия: Формирование гостеприимного пространства территории»;

  • День благотворительности на «Интурмаркете» 13 марта;

  • Заседание межрегионального экспертного совета проекта «Живые уроки»;

  • Межвузовское совещание по вопросам образования в туризме;

  • Дискуссионный клуб «Новые тенденции в промышленном туризме» 

С полной программой мероприятий «Интурмаркета» можно ознакомиться на сайте выставки www.itmexpo.ru.

 

Программа деловых встреч «Профессиональный покупатель / Hosted Buyers»

Цель программы: поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме, предоставление комплекса услуг по повышению профессионального уровня и установлению деловых контактов между участниками выставки и профессионалами туристской сферы. Программа «Профессиональный покупатель» полностью финансируется силами компании «Экспотур».

 

13 марта на «Интурмаркете» пройдет традиционный День благотворительности.

Наша цель — поддержка детского хосписа «Дом с маяком», опекающего детей с неизлечимыми заболеваниями и существующего на частные пожертвования. Центральное событие акции — благотворительный аукцион, все средства от которого пойдут в хоспис «Дом с маяком» на приобретение специального оборудования для детей, ограниченных в движении по состоянию здоровья. Мы будем рады любому вашему участию в этом душевном проекте!

 

Организатор выставки: ООО «Экспотур» (Россия)

Официальная поддержка выставки:

  • Правительство Российской Федерации

  • Министерство экономического развития Российской Федерации

  • Федеральное агентство по туризму

  • Всемирная туристская организация (ЮНВТО)

  • Российский Союз Туриндустрии (РСТ)

  • Ассоциация Туроператоров России (АТОР) 

Генеральный партнер: TUI Россия and CIS

Стратегический партнер выставки: Алтайский край

Официальный партнер: Anex tour

Генеральный В2В информационный партнер: Profi.Travel

Генеральный информационный партнер: Вести.Туризм

 

Более подробная информация о выставке размещена на сайте www.itmexpo.ru

  • тел.: +7-(495) 626-43-69, (495) 626-21-73, (495) 626-21-72

  • e-mail: sales@tourfond.ru, expo@tourfond

  • место проведения: ЦВК «Экспоцентр», павильоны № 1 и № 8, метро «Выставочная»

До встречи на выставке 12-14 марта 2020 года!

 

 


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