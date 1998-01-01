Новости Ежегодная премия «Event-Прорыв» продолжает прием заявок Знаковое событие event-индустрии пройдет в Нижнем Новгороде 11-12 апреля

Прием проектов на ежегодную премию «Event-Прорыв» проводится до 28 февраля 2020 г. Знаковое событие event-индустрии пройдет в Нижнем Новгороде 11-12 апреля Премия, основанная в 2011 году, зарекомендовала себя как уникальная региональная площадка для представления проектов коллегам и клиентам. ЗАЧЕМ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ: Члены жюри – федеральные заказчики и авторитетные профессионалы event-рынка России, которые ищут партнеров в регионах. Именно поэтому «Event-Прорыв» – это уникальная возможность получить обратную связь по проектам сразу от десятков экспертов event-индустрии и заслужить признание коллег и клиентов в официальном формате! В рамках образовательной программы премии участники смогут посетить интересные и полезные выступления и мастер-классы экспертов по event-тематике, которые будут проходить в день подведения итогов. Проект даст возможность познакомиться с новыми партнерами, обменяться контактами с участниками, подружиться с коллегами по цеху. А кому-то, благодаря Event-Прорыву, и найти новых клиентов для дальнейшей работы! Яркие защиты коллег по цеху - это ли не лучший источник вдохновения для рождения новых идей? КАК ПРАВИЛЬНО ПРЕДСТАВИТЬ СВОЙ ПРОЕКТ? Советы победителей премии: Компания «Партнер событий», г. Ростов-на-Дону: -Верьте в свои силы и креативы! Поведайте сочную историю любимого проекта в жанре кейса. Номинация, цели, задачи, суть, результаты – главные ориентиры при формировании заявки. Для очной защиты сделайте видеоотчёт о своей работе на событии, подготовьте речь, будьте безмерно обаятельны и информированы о проекте. Презентация и видео должны отражать уникальность и эффективность проекта, быть качественными и трендовыми. Event-агентство Redline Event, г. Симферополь: -Необходимо четко понимать соответствие вашего проекта требованиям, которые стоят перед жюри при оценке проекта. Стройте защиту таким образом, чтобы в ней прозвучали ответы на все вопросы, которые необходимы уважаемому жюри, чтобы они поставили вашему проекту максимальный балл напротив каждого критерия оценки. Расскажите суть проекта, не забыв про соответствие задач мероприятия и его результатов, ну, а любовь вашей команды при его реализации создаст важный флер вашей защиты. Компания «Невент», г.Самара: - Самый главный совет, который мы хотели бы дать — ничего не бойтесь, пробуйте и идите уверенно к поставленным целям! Пробовать, пробовать и еще раз пробовать! Компания PRIME | Events. Education. Advertising, г. Нижний Новгород: - Совет для тех, кто готовит защиту любого проекта: практика, практика, практика. Выступите с речью перед коллегами, друзьями, перед семьей, ну или перед зеркалом. Главное — проговаривать текст вслух и после каждого выступления его модернизировать: отсекайте лишнее, убирайте сложные слова, упрощайте слог и не читайте по бумажке! Агентство мероприятий «Перфоманс», г. Красноярск: - 1. Сделайте яркую, понятную, интересную презентацию. Меньше текста и больше эмоциональных фото. 2. Снимите и отправьте красивый динамичный ролик о событии (не больше 2 минут). 3. Готовясь к защите проекта, помогите жюри поставить галочки в нужных клеточках – внимательно изучите критерии оценки! 4. Рассказывайте о своем проекте так, как будто бы рассказываете лучшему другу. Все самое интересное – в начало! Остальное все равно не войдет, время очень быстро закончится» Новые знакомства и озарения гарантированы! Организатор фестиваля – портал индустрии событий EventNN.ru Сайт фестиваля «Event-Прорыв»: http://proryv.eventnn.ru По вопросам участия: +7-999-077-15-51 – Дарья Гуйван, nik@eventnn.ru #eventNN #eventпрорыв #вызов402

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