ЦИФРА НЕДЕЛИ: За год Петербург принял более 10 миллионов туристов

Как заявила на деловом завтраке, организованном Hotel Advisors с целью подведения итогов года в сфере гостеприимства, заместитель главы Комитета по развитию туризма города на Неве Нана Гвичия, в 2019-м Петербург посетили 10,4 млн туристов, включая 4,9 млн иностранцев и 5,5 млн россиян, а суммарный вклад отрасли в экономику города составил 375 млрд рублей.

Бизнес-завтрак в одном из отелей Петербурга собрал около 250 специалистов, в числе которых были владельцы и управляющие гостиниц, а также представители смежных бизнесов. Говоря о результатах прошлого года, Нана Гвичия констатировала: «мы начинаем пожинать плоды Кубка конфедераций, чемпионата мира и политики открытости страны».

По ее оценке, кроме традиционных для Петербурга доноров-поставщиков туристов (таких как Германия, Китай, США, Франция, Италия и некоторых других), в 2019-м интерес к Северной столице проявили даже жители таких стран как Мексика или Филиппины, а также Эстония и Финляндия.

«Что касается «внутренних» туристов, здесь в лидерах Москва, Московская область и регионы Северо-Запада, - отметила она. – Однако заметный вклад в увеличение внутреннего турпотока внесли и путешественники из таких регионов, как Свердловская и Челябинская области, Краснодарский край».

Если учесть, что в 2018-м Петербург, по официальным данным, посетили 8,5 млн туристов, а предварительные итоги 2019-го показывали уровень в 9,1 млн, прибавка оказалась более чем весомой и составила более 22%.

Что же касается финансовых результатов года, по словам зампреда Комитета по развитию туризма, суммарный вклад отрасли в экономику города составил 375 млрд рублей и вырос на 2% (по сравнению с предыдущим годом). При этом общий объем платных услуг в сфере туризма в Петербурге составил 33 млрд рублей.

По оценке JLL, загрузка сетевых гостиниц в 2019 году выросла на 11% при том, что средняя стоимость номера упала на 9,6%.

В свою очередь, по данным Hotel Advisors, у несетевых загрузка увеличилась на 2,3% в то время, как стоимость размещения снизилась на 3,2%. В результате прошлый год сфере гостеприимства Петербурга удалось закончить почти с теми же показателями, что и в 2018-м. Так, у сетевых отелей доходы от гостиничных услуг выросли всего на 0,3%, а у несетевых – сократились на 1%.

При этом вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, говоря об итогах 2019-го, отмечал, что «на фоне небольшого роста выручки отелей города рентабельность объектов размещения из-за роста расходов на их содержание падает». «В целом ситуация в сфере гостеприимства все же достаточно стабильная, а в перспективе, с учетом действия электронных виз и режима «открытого неба», можно рассчитывать на рост притока туристов», – считает он.

Как одну из положительных черт как этот, так и другие эксперты называют увеличение количества проживающих в гостиницах россиян: по общему мнению, это придает рынку дополнительную устойчивость, поскольку сигнализирует о постепенном развитии внутреннего туризма.

/TOURBUS.RU