Новости Хорватия запустила новый масштабный проект для профессионалов российского туризма Вчера в Москве открылись «Дни Хорватского туризма в РФ», в рамках которых состоялись панельная дискуссия с участием ведущих экспертов, нетворкинг-сессии и награждение лучших туроператоров хорватского направления

Национальный офис по туризму Хорватии в России впервые запустил масштабный проект для профессионалов туристической отрасли «Дни хорватского туризма в РФ», посвященный деловым контактам хорватских и российских компаний и презентациям туристических возможностей Хорватии в 2020 году в Москве и других городах России. Вчера в рамках нового проекта в старинных залах московского «Дома Смирнова» состоялось крупное деловое мероприятие, которое посетили первые лица туристической отрасли Хорватии и России, а также более 30 хорватских компаний и организаций и более 140 российских партнеров. Деловая программа «Дней хорватского туризма» началась с панельной дискуссии «Новые тренды в туризме и потенциал хорватского туризма в России», которую открыл глава российского представительства Хорватского туристического сообщества Райко Ружичка, а провела блогер Елена Усанова. Спикеры рассказали как про результаты туристического потока и тренды на рынке, так и про ожидания и планы по привлечению российских туристов в Хорватию. В дискуссии участвовали министр туризма Республики Хорватии Гари Каппелли, заместитель министра туризма Хорватии Толчи Главина, директор Главного офиса Хорватского туристического сообщества (HTZ) Кристян Станичич, председатель Ассоциации хорватских туристических агентств (UHPA) Томислав Файн, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, советник главы Ростуризма Дмитрий Горин, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Сергей Черёмин и заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев. Открывший мероприятие глава хорватского турофиса в России Райко Ружичка предоставил первое слово послу Республики Хорватии в России г-ну Томиславу Цару. Г-н посол отметил, что «взаимоотношения между Россией и Хорватией очень важны для развития и благополучия туристических отраслей двух государств. Мы ценим российских туристов и делаем все, чтобы повышать их интерес к нашему направлению. Хорватия – безопасная страна с богатым культурно-историческим наследием, помимо этого мы – прекрасное направление для гастротуризма». Министр туризма Хорватии г-н Гари Каппелли заметил, что «туристическая индустрия страны активно развивается. В среднем каждый год мы отмечаем увеличение международного туристического потока на 1 млн человек. Задача сегодняшнего мероприятия – помочь обмену опытом между представителями турбизнеса наших стран. Я искренне надеюсь, что подобного рода встречи станут ежегодными». Как рассказал глава HTZ Кристян Станичич, «в прошлом году нашу страну посетил 21 млн иностранных туристов, что на 5% больше, чем в 2018 году. В то же время из России к нам прибыло 154 тысячи туристов, которые совершили 960 тысяч ночевок, что дало прирост в 14%. Сейчас мы активно работаем над улучшением туристической инфраструктуры, ждем открытия 50 новых отелей, разрабатываем гастрономическую карту «Мишлен». Также мы планируем развивать медицинский туризм и наращивать турпоток в низкий сезон». «В этом году Минтуризма Хорватии выделило около €4 млн на кампанию продвижении Хорватии на 23 туристических рынках. В России внимание будет сосредоточено на Москве, Санкт-Петербурге и нескольких городах-миллионниках. В этом сезоне все перелеты будут осуществляться по-прежнему из Москвы и Питера. А в августе мы запустим проект софинансирования чартерных рейсов в Хорватию, которые российский турбизнес заявит на летний сезон 2021 года. Речь пойдет о маркетинговых стратегиях, помогающих развитию объемов перевозки, в том числе, из регионов. Подробная информация появится на нашем сайте в конце лета», – сообщил г-н Станичич. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в своем выступлении отметила, что «у российских туроператоров оптимистичные прогнозы для Хорватии. По предварительным данным туроператоров, направление покажет прирост на 15-20% к аналогичному периоду 2019 года. Эти данные основываются на результатах продаж по акциям раннего бронирования, которые пользовались активным спросом у туристов, поскольку цены были на 30-35% ниже, чем в сезон. Всего же по этим акциям было продано на 20-22% туров в Хорватию больше, чем в 2019 году». В конце своего выступления г-жа Ломидзе также дала несколько советов хорватским и российским коллегам. В частности, хорватским коллегам она предложила подумать о том, чтобы открыть визовые центры в крупных городах страны, а российским туроператорам — активнее развивать вылеты из регионов. После плодотворной программы нетворкинг-сессий между российскими и хорватскими туристическими компаниями, день завершился торжественным награждением партнеров. Хорватское туристическое сообщество отметило наградами лучших российских туроператоров по Хорватии – «TUI Россия», «ПАКС» и «Русский Экспресс», а также лучшие передачи русского телевидения о путешествиях, посвященные Хорватии: «Поедем, поедим!» (НТВ), «Отпуск без путевки» (МУЗ-ТВ) и «По секрету всему свету» (Россия-1). /TOURBUS.RU



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