"Выявлено двое больных коронавирусом в России — в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", — сказала г-жа Голикова журналистам в пятницу по итогам заседания оперативного штаба.

 

По словам г-жи Голиковой, принято решение о начале эвакуации россиян из Уханя и Хубэя. По предварительным данным, в китайском Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй — 341. РФ оценит число желающих вернуться из Китая, определит самолеты, которые полетят в Ухань для транспортировки и помещения на карантин на 14 дней. Сопровождать самолеты с россиянами из Китая будет Роспотребнадзор, отметила Голикова.

По словам г-жи Голиковой, также сейчас готовится постановление Правительства о запрете на рабочие визы для граждан Китая.

  