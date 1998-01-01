Новости «Уханьский коронавирус» и туризм: Горячие новости Гендиректор ВОЗ не видит причин ограничивать турпоездки/ В России обнаружены первые два случая заражения коронавирусом/ В Таиланде отмечен первый случай заражения коронавирусом на территории самой страны/ Заблокированным из-за угрозы эпидемии пассажирам лайнера Costa Smeralda разрешили сойти на берег

Гендиректор ВОЗ: «Пока нет веских оснований ограничивать международные поездки» Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю. "ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов", — сказал он на сегодняшней пресс-конференции, - сообщает «Интерфакс». Глава ВОЗ отметил, что организация «усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку заболевания». "Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации", — добавил он. Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Ранее в четверг ВОЗ объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В России обнаружены первые два случая заражения коронавирусом Впервые в России выявлены двое больных новым коронавирусом граждан Китая, сообщила вице-премьер РФ, глава оперштаба Татьяна Голикова. "Выявлено двое больных коронавирусом в России — в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", — сказала г-жа Голикова журналистам в пятницу по итогам заседания оперативного штаба. По словам г-жи Голиковой, принято решение о начале эвакуации россиян из Уханя и Хубэя. По предварительным данным, в китайском Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй — 341. РФ оценит число желающих вернуться из Китая, определит самолеты, которые полетят в Ухань для транспортировки и помещения на карантин на 14 дней. Сопровождать самолеты с россиянами из Китая будет Роспотребнадзор, отметила Голикова. По словам г-жи Голиковой, также сейчас готовится постановление Правительства о запрете на рабочие визы для граждан Китая. В Таиланде отмечен первый случай заражения коронавирусом на территории самой страны В Таиланде зафиксировали первый случай, когда заболевший коронавирусом не прибыл из-за рубежа, а заразился им непосредственно на территории страны, сообщает сегодня сайт малазийского издания Star. "Нет данных, что заразившийся житель Таиланда ездил в Китай; похоже на то, что он был инфицирован от приехавшего из Китая",- заявил заместитель генерального директора департамента по контролю заболеваний Танарк Пипат. Ранее, напоминает издание, в Таиланде случаи заболевания фиксировались либо у китайских туристов, либо у таиландцев, которые ездили в КНР. Тем временем, передает агентство Bloomberg, в Таиланде зарегистрированы уже 19 заболевших коронавирусом. Заблокированным из-за угрозы эпидемии пассажирам лайнера Costa Smeralda разрешили сойти на берег Пассажиры круизного лайнера Costa Smeralda, которым не разрешали сойти на берег в итальянском порту Чивитавеккья из-за подозрений на заражение двух человек остроинфекционным "уханьским" вирусом, сегодня начали покидать судно, сообщает интернет-портал итальянской газеты "Репубблика". По данным издания, это стало возможно после того, как двум пассажирам провели необходимые анализы, которые дали отрицательный результат на "уханьский" вирус. Выяснилось, что женщина из Китая почувствовала жар, поскольку заразились неопасным видом гриппа. Из соображений безопасности состояние здоровья проверили и у ее мужа. Круизный лайнер, на борту которого находились около 6 тыс. пассажиров, а также экипаж, был заблокирован в порту города Чивитавеккья с раннего утра четверга. Пассажиры должны были сойти с лайнера еще в 07:00 местного времени, однако этого не произошло из-за того, что у пассажирки из Китая начался жар. У нее и ее мужа взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они новым типом коронавируса из Китая. По данным посольства России в Италии, на борту Costa Smeralda находятся 67 россиян. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка