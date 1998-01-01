Санкт-Петербург принял активное участие в международной туристской выставке FITUR-2020

В ходе выставки компании-экспоненты провели более 80-ти деловых встреч на стенде Санкт-Петербурга

26 января завершила свою работу крупнейшая международная туристская выставка FITUR 2020, прошедшая в самом большом выставочном центре столицы Испании IFEMA Feria de Madrid.

Туристский потенциал Санкт-Петербурга участникам и гостям выставки презентовали сотрудники Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро».

В качестве со-экспонентов выступили ведущие компании туристской отрасли города.

В ходе выставки на стенде Санкт-Петербурга компании-экспоненты провели более 80-ти деловых встреч с международными представителями MICE-индустрии, операторами туристской отрасли и представителями массмедиа, во время которых обсуждалось международное партнёрство и перспективы сотрудничества в векторе развития делового и событийного туризма в Санкт-Петербурге.

Участники выставки отметили высокую посещаемость стенда Санкт-Петербурга и большой интерес представителей туристической отрасли Испании к Санкт-Петербургу как уникальному туристскому направлению. Особый интерес вызвала новая система электронных виз, стартовавшая в октябре прошлого года.

Два завершающих дня выставка по традиции была открыта для широкой публики, которая неизменно демонстрировала популярность культурной столицы России на туристическом рынке Испании.

Выставка FITUR проводится с 1986 г. и считается одним из крупнейших событий туристического рынка Испании. Мероприятие ежегодно привлекает более 9,5 тысяч участников и 107 тысяч посетителей из разных регионов мира: Европы (47%), Америки (16%), Азии (11%), Африки (7%), Среднего Востока (3%) и других.

Выставка организуется основным оператором конгрессно-выставочных мероприятий региона — компанией IFEMA, и проходит при поддержке Всемирной туристской организации, испанского Министерства промышленности, энергетики и туризма.