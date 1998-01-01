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31 января
Майя Ломидзе рассказала, сколько потеряют въездные и выездные туроператоры из-за закрытия китайского направления
Пресс-конференция исполнительного директора АТОР, посвященная ситуации на туррынке в связи с эпидемией китайского коронавируса, прошла вчера в столице
В ходе вчерашней пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщила, сколько российских туристов остается на курортах острова Хайнань, и спрогнозировала объем возможных финансовых потерь туроператоров по выездному и въездному туризму в связи с ситуацией с коронавирусом в Китае.
«Большинство туристов российских туроператоров на Хайнане возвращаются в плановом режиме на своих оплаченных рейсах, часть возвращается досрочно. Проблем с возвращением тех, кто желает вернуться досрочно, также нет. С учетом вывозных рейсов 30 января, на утро пятницы, 31 января, на острове Хайнань останутся 1104 туриста из России. До 4 февраля все российские организованные туристы покинут остров. В первой декаде февраля вернутся в Россию и последние организованные туристы с континентальной части Китая», - сообщила исполнительный директор АТОР.
Она подчеркнула, что вопрос о приостановке регулярного сообщения с Китаем следует решать, закрыв вопрос возвращения российских граждан из этой страны.
Г-жа Ломидзе уточнила, что, по данным туроператоров, из-за введенных ограничений своими турами на Хайнань не смогут воспользоваться около 33 тысяч россиян.
По данным АТОР, большинство туристов, которые не могут воспользоваться своими путевками в Китай, не отказываются от отпуска совсем, забрав деньги, а перебронируются на другие направления.
Касаясь вопроса о потерях компаний выездного туризма из-за ситуации с прекращением продажи туров в Китай, где главным направлением для российского организованного турпотока является остров Хайнань, Майя Ломидзе оценила такие совокупные потери от 500 до 700 млрд рублей.
Более сложная ситуация с потерями турбизнеса складывается на рынке въездного туризма, где Китай последние несколько лет был основным поставщиком классических туристов. Они могут оказаться кратно больше, чем потери выездных туроператоров, уже в первом квартале 2020 года, - отметила эксперт.
Г-жа Ломидзе напомнила, что с 28 января, согласно решениям китайской стороны, организованный турпоток из КНР в Россию прекращен: "Все основные китайские агрегаторы закрыли у себя возможность бронировать авиабилеты из Китая в другие страны, в том числе в Россию. То есть перекрыта возможность и самостоятельного туризма".
"Основной блок бронирований китайскими туристами на высокий летний сезон приходится на март. Если до конца марта ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется, то потери «въездных» туроператоров по всей России составят до 100 млн долларов", — сказала г-жа Ломидзе.
По данным АТОР, половина рейсов из РФ в Китай осуществлялись в Шанхай. Самые популярные китайские города у россиян — Шанхай, Пекин, Санья, Гуанчжоу. Только из Москвы ежедневно туда вылетали 54 рейса.
В 2019 году, по оценке экспертов АТОР, около 1 млн 270 тыс. китайских туристов посетили РФ, это на 20% больше, чем в 2018 году. Спрос на Москву в минувшем году вырос на 54%. Больше всего организованных безвизовых китайских туристов принимали Москва, Петербург и Амурская область.
/TOURBUS.RU
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