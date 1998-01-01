Новости Майя Ломидзе рассказала, сколько потеряют въездные и выездные туроператоры из-за закрытия китайского направления Пресс-конференция исполнительного директора АТОР, посвященная ситуации на туррынке в связи с эпидемией китайского коронавируса, прошла вчера в столице

В ходе вчерашней пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщила, сколько российских туристов остается на курортах острова Хайнань, и спрогнозировала объем возможных финансовых потерь туроператоров по выездному и въездному туризму в связи с ситуацией с коронавирусом в Китае. «Большинство туристов российских туроператоров на Хайнане возвращаются в плановом режиме на своих оплаченных рейсах, часть возвращается досрочно. Проблем с возвращением тех, кто желает вернуться досрочно, также нет. С учетом вывозных рейсов 30 января, на утро пятницы, 31 января, на острове Хайнань останутся 1104 туриста из России. До 4 февраля все российские организованные туристы покинут остров. В первой декаде февраля вернутся в Россию и последние организованные туристы с континентальной части Китая», - сообщила исполнительный директор АТОР. Она подчеркнула, что вопрос о приостановке регулярного сообщения с Китаем следует решать, закрыв вопрос возвращения российских граждан из этой страны. Г-жа Ломидзе уточнила, что, по данным туроператоров, из-за введенных ограничений своими турами на Хайнань не смогут воспользоваться около 33 тысяч россиян. По данным АТОР, большинство туристов, которые не могут воспользоваться своими путевками в Китай, не отказываются от отпуска совсем, забрав деньги, а перебронируются на другие направления. Касаясь вопроса о потерях компаний выездного туризма из-за ситуации с прекращением продажи туров в Китай, где главным направлением для российского организованного турпотока является остров Хайнань, Майя Ломидзе оценила такие совокупные потери от 500 до 700 млрд рублей. Более сложная ситуация с потерями турбизнеса складывается на рынке въездного туризма, где Китай последние несколько лет был основным поставщиком классических туристов. Они могут оказаться кратно больше, чем потери выездных туроператоров, уже в первом квартале 2020 года, - отметила эксперт. Г-жа Ломидзе напомнила, что с 28 января, согласно решениям китайской стороны, организованный турпоток из КНР в Россию прекращен: "Все основные китайские агрегаторы закрыли у себя возможность бронировать авиабилеты из Китая в другие страны, в том числе в Россию. То есть перекрыта возможность и самостоятельного туризма". "Основной блок бронирований китайскими туристами на высокий летний сезон приходится на март. Если до конца марта ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется, то потери «въездных» туроператоров по всей России составят до 100 млн долларов", — сказала г-жа Ломидзе. По данным АТОР, половина рейсов из РФ в Китай осуществлялись в Шанхай. Самые популярные китайские города у россиян — Шанхай, Пекин, Санья, Гуанчжоу. Только из Москвы ежедневно туда вылетали 54 рейса. В 2019 году, по оценке экспертов АТОР, около 1 млн 270 тыс. китайских туристов посетили РФ, это на 20% больше, чем в 2018 году. Спрос на Москву в минувшем году вырос на 54%. Больше всего организованных безвизовых китайских туристов принимали Москва, Петербург и Амурская область. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка