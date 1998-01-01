«Принцесса Анастасия» вернется в строй в конце марта

Как подтвердил во время состоявшейся вчера пресс-конференции генеральный директор компании MOBY SPL Сергей Котенев, паром «Принцесса Анастасия» выйдет на линию как и планировалось ранее — 21 марта. И в течение этого года осуществит в Петербург более ста судозаходов, перевезя по балтийским маршрутам 340 тыс. пассажиров.

По его словам, в настоящее время паром остается на ремонте в Польше и в городе на Неве появится только в марте, после завершения работ и проведения испытаний. «В прошлом году мы планировали перевезти 313 тыс. пассажиров, но обслужить удалось только 290 тыс., - пояснил Сергей Котенев. - В этом году объемы будут больше».

Причем ситуация с коронавирусом вряд ли скажется на показателях паромного оператора, поскольку пассажиры из Азии в его общем пассажиропотоке занимают лишь 7%. «Ставки на этих туристов не делаем, поскольку основная часть наших клиентов – это россияне и европейцы, – подчеркнул глава MOBY SPL.

Что касается новинок расписания этого года, то среди них называют несколько судозаходов в Ригу на майские праздники, а также круизы в Таллин 11–13 июня и визиты на Аландские острова. При этом коммерческий директор паромного оператора Алексей Сухоцкий сообщил, что стоимость круизов останется на уровне 2019 года.

«Наша задача – развивать продукт, одновременно сохраняя его доступность для потенциальных пассажиров», - пояснил он.

Вместе с тем анонсированные ранее планы организовать маршрут из Петербурга в Калининград и далее в города Германии, похоже, в этом году реализованы не будут. «В 2020-м заходов в Калининград в нашем расписании нет, – заявил Сергей Котенев. - Это вызвано тем, что порт в Калининграде не подтвердил готовность принимать такие суда, как наше. После того, как такие подтверждение будет получено, мы готовы организовать круизы по этому направлению в течение полугода».

В свою очередь Алексей Панфилов, коммерческий директор пассажирского порта «Морской фасад», сообщил о том, что в году паром «Принцесса Анастасия» по-прежнему будет швартоваться на «Морском вокзале» Петербурга. По его словам процесс создания на «Морском фасаде» инфраструктуры приема судов с накатными грузами продолжается, однако в эту навигацию она не заработает. «Ожидаем, что полностью ее удастся создать к началу навигации 2021 года», - резюмировал он.

Соответственно, и процесс реконструкции явно устаревшей инфраструктуры «Морского вокзала» будет начат уже в следующем году: по словам Алексея Панфилова, в 2020-м только примут окончательное решение о его судьбе и определятся с конкретными планами на масштабный ремонт.

Как пояснил Алексей Котенев, не исключено, что на Балтику вернется и паром Moby Dada (ранее - «Принцесса Мария»), который в настоящее время обслуживает линию Чивитавеккья- Кальяри. «Это зависит от ряда причин - рассматриваются и другие варианты судов, – пояснил он. – При этом варианты маршрутов для второго лайнера уже разработаны».

По его словам, основные пункты судозаходов останутся прежними, однако два судна смогут двигаться в разных режимах и, таким образом, у оператора появится еще большая вариативность в создании туристического продукта.

В частности, отправившись в круиз на одном лайнере, турист сможет, проведя некоторое время в том или ином пункте судозахода, продолжать тур на другом судне.