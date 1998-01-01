Сколько туристов готовы отказаться от поездок из-за вируса?

Сервис Ostrovok выяснил, как влияют новости об эпидемиях в мире на туристические планы россиян

Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru предложил пользователям социальных сетей рассказать, меняют ли они планы на отдых из-за возникновения эпидемии в какой-либо стране.

Мнения россиян разделились: треть опрошенных признались, что не принимают решение сразу, а следят за развитием событий до последнего и определяются накануне поездки (34%). Аналогичное количество респондентов (34%) рассказали, что откажутся от запланированной поездки в регион, где обнаружен вирус.

В то же время 12% туристов признались, что поедут в запланированную поездку в любом случае – причем, как выяснилось, мужчины настроены решительнее женщин: о своей готовности отправиться на отдых несмотря ни на что заявили 20% мужчин и только 7% женщин.

Еще 15% опрошенных уверены, что новости об эпидемиях, как правило, сильно преувеличены средствами массовой информации, поэтому на их планы такие сообщения никак не повлияют.

При этом 9% туристов занимают более осторожную позицию и предпочитают отказаться вообще от всех запланированных поездок в ближайшее время (10% женщин и 8% мужчин).

Для 3% респондентов решающим оказался денежный фактор – столько опрошенных не отказываются от поездки, так как не хотят потерять деньги за оплаченный отдых.

В опросе приняли участие 1500 респондентов, в опросе допустим выбор нескольких вариантов ответа.

Напомним, что за истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1982 новых случая заболевания пневмонией, вызываемой "уханьским" коронавирусом, скончались 43 человека, сообщили СМИ со ссылками на данные Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй — эпицентр распространения болезни, один — на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавирус начал распространяться из административного Хубэя города Уханя, зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

В Гонконге число больных новой пневмонией достигло 12, в Макао — семи, на Тайване — девяти.

/TOURBUS.RU



