Российская турвиза будет действительна полгода

Министерство иностранных дел РФ по поручению правительства разрабатывает законопроект, согласно которому сроки пребывания на территории России иностранных граждан с туристической визой увеличатся до шести месяцев, сообщает газета "Известия".

"Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев. Саму же визу они смогут оформить на основании брони отеля или гостиницы. Законопроект, содержащий такие правила, по поручению правительства разрабатывает МИД РФ", — говорится в публикации.

Как пояснили изданию в министерстве иностранных дел, ведомство разрабатывает поправки в статью 25.6 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Целью поправок станет упрощение получения российских туристических виз иностранными гражданами вне зависимости от страны, которую они представляют.

"Законопроектом, в частности, вводится возможность оформления турвизы на основании подтверждения о бронировании средства размещения, сведения о котором содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц", — пояснили изданию в МИД РФ. В ведомстве отметили, что действующее законодательство предусматривает выдачу такой визы исключительно при наличии подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров.

В МИД РФ также считают, что это повысит привлекательность страны и позитивно скажется на развитии туризма.

По имеющимся у газеты данным, инициативу поддерживают фракции "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР, а вот в КПРФ рекомендуют заняться развитием внутреннего туризма. Документ будет представлен в сроки, установленные планом законопроектной деятельности правительства на 2020 год.

Любое упрощение правил въезда в страну будет плюсом для развития туристической отрасли и для экономики РФ, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Будь то либерализация, отмена виз или послабление административных барьеров, любое действие в этом направлении приведет к росту туристического потока от 10 до 30% и даже больше. Такое мы уже наблюдали на примере Израиля, где скачок составил 4%, а у Южной Кореи он увеличился в разы», — отметил эксперт.

По его мнению, это, безусловно, привлечет в бюджет страны значительные дополнительные средства. В то же время Юрий Барзыкин указал на необходимость принятия и других мер, в том числе по повышению качества туристического продукта и логистики.

Как отметила, комментируя нам эту новость Юлия Отвагина, директор визового департамента UTS, «на сегодняшний день российские визы выдаются на срок от месяца до года. Увеличение "коридора" действия визы возможно только для миграционно надежных стран.

Данное нововведение будет востребовано в первую очередь для туристов, приезжающих в страну с деловыми и частными целями. Для остальных туристов, отправляющихся на отдых в среднем не чаще раза в полугодие, такая виза не интересна».

/TOURBUS.RU