Новости Руководители профессиональных турассоциаций обсудили «туристический карантин» Пресс-конференция на тему «Туристический карантин: что будет с туризмом из-за коронавируса?» прошла в российской столице

Пресс-конференция на тему «Туристический карантин: что будет с туризмом в Китае из-за коронавируса?» с участием руководителей РСТ, а также ассоциаций «Турпомощь» и «Мир без границ» прошла вчера в пресс-центре Национальной службы новостей. Как отметил в ходе встречи с журналистами президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, по его прогнозам, туриндустрия Таиланда и Японии пострадает сильнее всего от резкого снижения числа китайских туристов из-за эпидемии коронавируса. "Первыми под раздачу попадут, не считая Гонконга, Таиланд и Япония. Доля китайских туристов на их рынках огромная. Также негативное влияние будет заметно в таких странах, как Вьетнам, Южная Корея, Франция, Малайзия, Италия, США", — сказал он. По словам Шпилько, сила последствий будет зависеть от трех факторов: географии распространения вируса, продолжительности эпидемии и сезонности турпотоков. "Юго-Восточная Азия уже пострадала – там китайцы активно отмечают Новый год по лунному календарю, а в этом январе они не поехали. Что касается России, то у нас пока ситуация лучше, потому что низкий сезон, а Новый год и Рождество уже прошли. В целом же Россия входит в тройку самых посещаемых в Европе стран китайскими туристами", — заметил эксперт. По мнению г-на Шпилько, последствия эпидемии туриндустрия будет ощущать до шести месяцев. "Если удастся справиться с вирусом в течение февраля-марта, мы успеем восстановиться, потери будут не столь значительны. Намного хуже, если эпидемия продлится до апреля и позже", — заключил он. Также г-н Шпилько отметил, что доля поездок в КНР туристов из других стран составляет около 4% от мирового турпотока (63 млн прибытий в год), путешественники тратят в Китае $40 млрд, или 3% всех расходов в мире. "Из Китая выезжает 11% всего мирового количества туристов (150 млн), и они тратят на это $277 млрд, что составляет 20% всех потребительских расходов в отрасли. Если запрет будет действовать в течение, например, года, то это будут существенные потери для мирового бизнеса. Это высвобождение значительной части мирового предложения. Гостиницы, рестораны, музеи, магазины, автобусы недосчитаются приличного количества мест и потерпят серьезные убытки", — заявил он. В свою очередь, исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов сообщил, что китайские туристы являются самыми многочисленными иностранными путешественниками в России, поэтому от продолжительности запрета для китайцев на организованный выезд за рубеж будет зависеть судьба всего туристического бизнеса в РФ. "Мы еще не знаем полную статистику за 2019 год, мы приблизительно представляем, сколько китайских туристов приехало в прошлом году по безвизе. Это 1,2 млн визитов, что на 12% больше, чем в 2018 году. Мы надеемся, что эта цифра не останется недостижимой. Скорее всего, пик эпидемии придется на середину февраля. Если ситуация рассосется за пару месяцев, мы отделаемся легким испугом. Если затянется до мая-июня, тогда мы можем потерять весь сезон. Китайцам нужно не только побороть вирус, но и убедить в этом международных инспекторов. Это займет время, надо быть реалистами", — отметил эксперт. Наконец, по словам главы «Турпомощи» Александра Осауленко, туроператоры, столкнувшиеся с требованиями туристов вернуть деньги за отмененные туры в Китай, уже обратились в Ростуризм и другие госструктуры с просьбой вмешаться в процесс возврата финансовых средств китайскими партнерами туроператоров и компаниями-перевозчиками. /TOURBUS.RU

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