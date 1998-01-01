Новости Горячие новости Задержаны трое граждан, подозреваемых в вымогательстве $2,5 млн у владельца и президента «Пегас Туристик»/ Премьер-министр РФ подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке/ "Аэрофлот" продлил период возврата билетов на рейсы в Китай

Задержаны трое граждан, подозреваемых в вымогательстве $2,5 млн у владельца и президента «Пегас Туристик» В столичном аэропорту Внуково задержаны трое вымогателей. Об этом «Известиям» сегодня сообщил источник издания. По его словам, задержание провели сотрудники главного управления уголовного розыска. Трое мужчин подозреваются в вымогательстве $2,5 млн у владельца и президента российской туристической компании «Пегас Туристик» и авиакомпании Nordwind Airlines Акпынара Рамазана. Подозреваемые Имран Назаров, Магомед Евлоев и Шато Ботерашвили находятся в изоляторе временного содержания подмосковного Красногорска. В июле 2019 года, судя по материалам следствия, несколько человек встретились с бизнесменом в ресторане Shore House в Красногорске. Там, угрожая ему похожим на пистолет предметом, они пытались отобрать у него крупную сумму денег, после чего скрылись. Отметим, что один из задержанных - Имран Назаров (бывший коммерческий директор Nordwind) - хорошо известен в туристической среде. В частности, он руководил обанкротившимся в 2006 году туроператором «Дип Тур», затем - также обанкротившимся туроператором Luktour и входил в руководство компании «Турсеть». Наш портал следит за развитием событий. Премьер-министр РФ подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса. "Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством по нераспространению коронавируса на территории РФ", - сказал премьер, открывая заседание правительства. Напомним, что китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в Ухане. К утру четверга количество заболевших превысило 7,7 тыс., не менее 170 человек умерли. "Аэрофлот" продлил период возврата билетов на рейсы в Китай «Аэрофлот" в связи с эпидемией коронавируса продлевает период возврата и переоформления билетов на свои рейсы в/из Китая без штрафных санкций, следует из сообщения перевозчика. Маршрутная сеть "Аэрофлота" в Китай состоит из регулярных рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин. В рамках код-шеринга с китайскими авиакомпаниями China Eastern и China Southern выполняются полеты в Санью, Далянь, до недавнего закрытия — в Ухань. "Пассажирам с билетами под кодом SU по указанным маршрутам, оформленными не позднее 28 января 2020 года на даты перевозки в период с 24 января до 29 февраля 2020 года, разрешается без взимания дополнительной платы: вынужденное изменение даты вылета по тому же маршруту на даты вылета до 31 марта 2020 года; оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения", — говорится в сообщении. Также "Аэрофлот" снимает все ограничения по возврату групповых перевозок. Как сообщалось, ряд мировых авиакомпаний объявили о полном прекращении рейсов в КНР, среди них южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Canada, Air Macau и сингапурская Jetstar Airways. British Airways приостановила все полеты в материковую часть Китая. /TOURBUS.RU

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