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Коронавирус пока что не повлиял на интерес к отдыху на Бали

Представители турофиса Индонезии и туроператоры рассказали нам об эпидемиологической ситуации в стране и спросе на направлении в этом сезоне

Как сообщили в туристическом представительстве Индолнезии в Москве VITO Russia, на о-ве Бали (здесь отдыхпет болнн 90% посещающих страну россиян) нет пока что подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом nCov2019.

Балийский госпиталь Bali Sanglah Hospital действительно провел обследование трёх человек, подозреваемых в заболевании новой формой коронавируса. Но после анализов, выдавший отрицательный результат на коронавирус, всем трем пациентам было разрешено вернуться домой.

Не зарегистрированы случаи заболевания новым коронавирусом и на других островах Индонезии.

Кроме того, усилены и меры внешней безопасности курорта. Так, в частности, все авиарейсы, связывающие Ухань (центр вспышки вируса в КНР) и Денпасар на Бали, отменены до следующих распоряжений министерства транспорта, предварительно до апреля 2020 года.

«Управление по туризму острова Бали позитивно оценивает действия китайских властей, которые делают всё возможное для контроля распространения заболевания.

Министерство туризма Индонезии продолжит тщательный мониторинг ситуации как на острове Бали, так и на других островах Индонезии», - сообщили в VITO Russia.

О том, что нашим туристам, отдыхающим на Бали, ничего не угрожает, и вспышка опасногй эпидемии не сказалась на спросе на индонезийском напрвлении, отмечают и опрошенные нами эксперты.

Так, Татьяна Коршунова, ведущий специалист по связям с общественностью «TUI Россия» вбеседе с нами сообщила : «Бали в ассортименте TUI представлено турами с перелетом на регулярных рейсах. Направление это по-прежнему стабильно популярно.

У TUI сейчас представлены все популярные у российских туристов курорты как на побережье Бали, так и находящийся в центральной части острова курорт Убуд.

Выбор курорта и уровня отеля - вопрос предпочтений туриста и его интересов, так серферы чаще выбирают курорт Кута и берут более бюджетное размещение останавливаясь в отелях уровня 3*, семьи с детьми любят Джимбаран и выбира.т отели 4-5*, взыскательные туристы останавливают выбор на отелях 5* в Нуса Дуа.

Выбор авиакомпании зависит также от предпочтений туриста, при бронировании возможен выбор любого доступного варианта, который есть в свободной продаже.

Перелет а/к "Сингапурские авиалинии" выбирают туристы планирующие остановку в Сингапуре, такие комбинированные программы есть в предложении TUI, если цель путешествия только Бали бронируют прямой перелт из Москвы на а/к Россия, для бюджетных туров выбирают перелеты с пересадками.

Наиболее предпочтительная для туристов продолжительность отдыха 10 -12 ночей».

В свою очередь в пресс-службе ANEX Tour отметили: «Спрос на Бали в нынешнем зимнем сезоне остается стабильно высоким, глубина продаж составляет 60 дней.

Самый высокий спрос на направление ожидаем в июле-августе. Наиболее востребованными вариантами перелета являются рейсы «Катарских авиалиний», а также прямой перелет «Аэрофлотом».

/TOURBUS.RU