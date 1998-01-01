Турция стала успешным зимним направлением

По данным сервиса Tourvisor, несмотря на низкий сезон Турция по-прежнему удерживает лидерство по продажам «пакетных» туров в обеих российских столицах. Причем как по объемам реализации, так и по цене она выигрывает у традиционных зимних направлений отдыха россиян, - сообщает наш специальный корреспондент.

Так, в Москве первую пятерку по продажам в январе этого года образуют Турция (21% от общего объема реализации туров), Таиланд (19%), ОАЭ (8%), а также Вьетнам и Шри-Ланка (по 4%).

При этом, по сведениям статистики Tourvisor, поездки в Турцию сейчас обходятся дешевле: если тур в эту страну, в среднем, стоит около 82 тыс. рублей, то в ОАЭ можно отправиться за 90,5 тыс., на Шри-Ланку – за 95 тыс., а тур в Таиланд и Вьетнам «тянет» на 106 и 121 тыс. рублей соответственно.

Примерно такая же картина наблюдается и в Петербурге, где в первую десятку покупательского спроса, кроме традиционных для зимы «экзотических» направлений, входят Турция, Россия, Испания, Кипр и Греция. Вместе с тем количество заявок на Турцию, занимающую в структуре спроса 25% и остающуюся лидером, примерно вдвое превышает аналогичный показатель по следующему вторым Таиланда.

И хотя стоимость тура в Турцию, в среднем, в Петербурге выше, чем в Москве (она составляет около 94 тыс. рублей), это все равно самое привлекательное (за исключением России) предложение по отдыху в первой десятке, так как поездки во все остальные страны обходятся жителям города на Неве дороже (от 96 тыс. за тур на Кипр до 158 тыс. за поездку на Кубу).

Само собой, что за Уралом бал правят азиатские направления. Так, во Владивостоке Таиланд занимает сейчас 59% рынка, а Вьетнам – 25%. В Новосибирске, соответственно, их доли составляют 51% и 20%, в Иркутске – 74% и 15%, а в Хабаровске – 58% и 25%. Увы, но систематически занимавший третье место Китай постепенно сдает позиции…

В свою очередь, на Урале Турция тоже берет свое. По сведениям Tourvisor, в Екатеринбурге количество запросов на поездки в эту страну составляет 24% от всего объема заявок, и по этому показателю Турция заметно обходит ОАЭ (12%), Таиланд и Россию (по 11%), а также идущий на пятом месте Вьетнам (7% от спроса).

Правда, здесь стоимость поездки по главному направлению летнего зарубежного «пляжного» отдыха россиян несколько выше (около 96 тыс. рублей) и опережает цену тура по России и ОАЭ.

«Достаточно высокий уровень спроса на Турцию объясняется действием акций раннего бронирования, за счет которых клиенты могут не только купить тур по интересным ценам, но и заранее выбрать именно то место или объект размещения, куда они хотят поехать, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Кроме того, в этом году есть спрос и на зимнюю Турцию: некоторые клиенты предпочитают поехать туда именно сейчас, когда там нет толп туристов и можно получить массу услуг по более низким ценам».

По ее словам, с учетом наличия большого выбора объектов размещения с подогреваемым бассейном, к примеру, Турция все чаще пользуется спросом в «низкий» сезон.

Как пояснили в других компаниях, спрос и на зимний, и на летний отдых в Турции действительно есть. И он достаточно высок. «Год от года поездка в эту страну становится все дороже, и поэтому клиенты, считающие деньги, активно пользуются возможностью сэкономить за счет акций раннего бронирования», - говорят специалисты.

/TOURBUS.RU