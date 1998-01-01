Осведомленные источники: первые рейсы на курорты Египта полетят в апреле

По результатам проверки российских специалистов в сфере безопасности аэропортов было принято решение начать процедуру возобновления авиасообщения между РФ и египетскими курортами Хургада и Шар-эль-Шейх, сообщил осведомленный источник в Египте, которого цитирует «Интерфакс».

"С 19 по 23 января российская делегация специалистов в сфере безопасности проводила проверку аэропортов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. В пятницу комиссия отправилась в Каир на встречу с министром авиации АРЕ, где были достигнуты договоренности о возобновлении полномасштабного авиасообщения. Предполагается, что первые рейсы будут осуществлены в конце апреля", — рассказал он.

Как отметил источник, возобновление авиасообщения между Россией и АРЕ должно пройти в несколько этапов: подписание между странами протокола авиабезопасности в случае признания делегацией из РФ безопасности египетских аэропортов, подписание президентом указа о восстановлении авиасообщения и его обнародование.

"Кроме того, в ходе проверки специалистам из РФ показали отдельные стойки регистрации и выходы на посадку, предусмотренные только для российских туристов в аэропортах курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх, а также усиленные досмотры и другие подобные меры в отношении самолетов. Номера гейтов уже назначены", — добавил источник.

Комментируя потенциальные схемы обслуживания российских туристов в египетских аэропортах, эксперты АТОР в авиаотрасли сообщили, что за российскими авиакомпаниями будет закреплена определенная зона в терминале и отдельные стойки . Вопрос в другом: будут ли допущены к обслуживанию рейсов в РФ российские специалисты по безопасности. Однозначной информации по этому вопросу по-прежнему нет.

«По существующим правилам, охрану по периметру, досмотр грузов и багажа, пассажирский досмотр, другие процедуры, связанные с обслуживанием воздушных судов, осуществляют египтяне. Российская сторона настаивает на включении в этот процесс наших специалистов. Если решение об этом будет принято, то это пропишут в межправительственном протоколе», - поясняет источник АТОР.

По его словам, для российской стороны в египетских аэропортах были принципиальными несколько позиций для усиленного контроля: дозаправка самолета, уборка салона, поставка питания, загрузка багажа на борт, а также доступ сотрудников аэропорта в «стерильную зону». В прошлые проверки у египетской стороны по ряду этих позиций были недочеты.

Египетские СМИ также обсуждают возможные сценарии возвращения российских рейсов. Один из них соответствуют предполагает запуск на первом этапе на курорты Египта регулярных рейсов. По данным египетских изданий, ожидается, что миссия возврата авиасообщения будет возложена на ГК «Аэрофлот». Египетские источники пишут о выполнении двух российских рейсов в день с апреля по сентябрь. Запуск же чартеров планируется уже с наступлением зимнего сезона, в октябре.

При этом на минувшей неделе в интервью нашему порталу советник главы Ростуризма Дмитрий Горин отметил: «Пока никаких данных о ходе проверок у нас нет. Нужно дождаться официального заключения комиссии, ознакомиться с постановлениями и рекомендациями экспертов. Без этих данных прогнозировать сроки возвращение чартеров преждевременно.

Все необходимое для успешного возвращения Египта на рынок есть, но процесс займет 6-12 месяцев.

Наши туроператоры стратегически планируют продажи. Акции раннего бронирования раскупают на 40-60% еще до начала сезона. Учитывая все это, весенне-летний сезон будет спланирован уже в феврале. Если разрешение на возобновление авиасообщения будет получено после февраля, то возвращение Египта на рынок будет достаточно скромным.

Фактор времени и инертности очень важен. У наших чартерных компаний есть все необходимые ресурсы для начала полетов, но их нужно планировать заранее. Отмечу, что в настоящее время туроператоры планируют весенний и летний сезоны без учета чартеров в Египет».

/TOURBUS.RU