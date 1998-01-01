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Роспотребнадзор начал обследовать в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая/ Авиакомпании JAL и ANA в феврале-марте начнут летать из Токио во Владивосток/ Nordwind увеличит бесплатную норму ручной клади на регулярных рейсах с 5 до 8 кг

Роспотребнадзор начал обследовать в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая

Роспотребнадзор, чтобы не допустить завоз на территорию РФ нового коронавируса из КНР, начал со вчерашнего дня обследовать в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая.

В целях оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, в Едином консультативном центре Роспотребнадзора (8 800 555 49 43) организована работа русско-китайских переводчиков, добавили в Роспотребнадзоре.

В сообщении также говорится, что больных новой коронавирусной инфекцией из КНР в России не выявлено.

"За период мониторинга выявлено 139 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 17 больных — респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 16 — грипп А, 10 — грипп В, 4 — парагрипп, в 2 случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у 8 заболевших микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", — сообщает ведомство.

По данным Государственной Комиссии здравоохранения в Китайской Народной Республике (КНР) на 3:00 29 января зарегистрировано 5,9 тыс. подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 32%. Летальность составляет 2,2% (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

JAL и ANA в феврале-марте начнут летать из Токио во Владивосток

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) планирует выполнить первый рейс из Токио во Владивосток 28 февраля, авиакомпания All Nippon Airways (ANA) – 16 марта.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Владивостока, обе авиакомпании будут выполнять прямые рейсы из аэропорта Нарита.

В настоящее время ни одна японская авиакомпания на этом направлении не работает.

Ранее сообщалось, что JAL планирует выполнять рейсы ежедневно на воздушных судах Boeing 737-800, ANA – два раза в неделю на A320neo. Общее время в полете составит около 2,5 часов.

Nordwind увеличит бесплатную норму ручной клади на регулярных рейсах с 5 до 8 кг

Авиакомпания Nordwind увеличит бесплатную норму ручной клади на регулярных рейсах с максимальных 5 до 8 кг, сообщает перевозчик.

Норма действует для билетов, купленных после 13 января, и распространяется на всю тарифную линейку компании: "Лайт", "Оптимум", "Премиум". Максимальные параметры ручной клади остаются прежними — 55х40х20 см, или 115 см в сумме трех измерений.

Кроме того, для тарифа "Оптимум" увеличивается бесплатная норма провоза багажа — с 15 до 20 кг. Новое правило действительно для билетов, купленных после 28 января. Сумма трех измерений багажа не должна превышать 203 см.

Норма бесплатного провоза багажа на чартерных рейсах Nordwind и на регулярных рейсах для билетов, оформленных в составе турпакета, останется прежней — одно место до 15 кг.

/TOURBUS.RU



