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29 января
Отель SkyPoint Sheremetyevo предложит участникам workshop "Турбизнес" особые условия сотрудничества
Комфортабельный отель, расположенный рядом с крупнейшим аэропортом страны, станет активным участником предстоящей весенней серии региональных workshop "Турбизнес"
Екатерина Проценко, генеральный менеджер отеля SkyPoint Sheremetyevo:
- SkyPoint Sheremetyevo 3* - комфортный отель, находящийся в непосредственной близости от крупнейшего аэропорта Шереметьево, является прекрасным местом для отдыха между длительными перелетами.
Так как в аэропорте Шереметьево имеется четыре крупных терминала, расположенных между собой на достаточно большом расстоянии, даже опытный путешественник рискует опоздать на стыковочный рейс. Поэтому, чтобы путешествие было комфортным и не принесло дополнительных расходов, при планировании поездки можно организовать перелет без рисков – остановиться в отеле на время ожидания следующего рейса.
SkyPoint предлагает гостям бесплатный круглосуточный трансфер от/до всех терминалов аэропорта каждые 10-15 минут, ранний завтрак с 5 утра, комнату для хранения багажа, а также оздоровительный комплекс, включающий в себя фитнес, сауну и бассейн.
Приглашаем встретиться с представителем нашей компании на workshop «Турбизнес», пообщаться лично и получить особые условия сотрудничества!
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Статистика посещаемости workshop «Турбизнес» профессиональными посетителями:
Белгород 70, Воронеж 90, Липецк 60, Ставрополь 70, Краснодар 200, Ростов-на-Дону 180, Волгоград 120, Астрахань 70, Ижевск 80, Уфа 120, Самара 200, Казань 180, Н. Новгород 150, Пермь 100, Екатеринбург 200, Челябинск 140, Тюмень 150, Сургут 40, Тверь 50, Ярославль 70, Кострома 50, Владимир 60, Тула 80, Мурманск 60, Санкт-Петербург 130, Архангельск 80, Минск 100, Баку 90 и Ереван 80.
Отдел workshop медиахолдинга “Турбизнес”:
(495) 723-72-72, wshotels@tourbus.ru
www.tb-workshop.ru
Руководитель отдела: Людмила Сивова - L.sivova@tourbus.ru
Зам. руководителя отдела: Перова Виктория - perova@tb-workshop.ru
Координатор отдела: Илья Плясунов - wshotels@tourbus.ru
Менеджер отдела: София Гроот Куркамп wshotels@tourbus.ru
Мы в социальных сетях:
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