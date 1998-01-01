Отель SkyPoint Sheremetyevo предложит участникам workshop "Турбизнес" особые условия сотрудничества

Комфортабельный отель, расположенный рядом с крупнейшим аэропортом страны, станет активным участником предстоящей весенней серии региональных workshop "Турбизнес"

Екатерина Проценко, генеральный менеджер отеля SkyPoint Sheremetyevo:

- SkyPoint Sheremetyevo 3* - комфортный отель, находящийся в непосредственной близости от крупнейшего аэропорта Шереметьево, является прекрасным местом для отдыха между длительными перелетами.

Так как в аэропорте Шереметьево имеется четыре крупных терминала, расположенных между собой на достаточно большом расстоянии, даже опытный путешественник рискует опоздать на стыковочный рейс. Поэтому, чтобы путешествие было комфортным и не принесло дополнительных расходов, при планировании поездки можно организовать перелет без рисков – остановиться в отеле на время ожидания следующего рейса.

SkyPoint предлагает гостям бесплатный круглосуточный трансфер от/до всех терминалов аэропорта каждые 10-15 минут, ранний завтрак с 5 утра, комнату для хранения багажа, а также оздоровительный комплекс, включающий в себя фитнес, сауну и бассейн.

Приглашаем встретиться с представителем нашей компании на workshop «Турбизнес», пообщаться лично и получить особые условия сотрудничества!