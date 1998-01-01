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Стало известно, кто из вице-премьеров курирует туризм в новом правительстве

Вопросы, касающиеся туризма, а также спорта и "цифровой экономики" в новом кабинете министров будет курировать Дмитрий Чернышенко

Как сообщил сегодня «Интерфакс», вице-премьер Дмитрий Чернышенко в новом кабинете министров будет курировать вопросы, касающиеся туризма, физической культуры, спорта и "цифровой экономики".

Согласно опубликованной информации на сайте правительства РФ, г-н Чернышенко курирует госполитику в сфере туризма, физической культуры и спорта, а также взаимодействия с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями. Кроме того, Чернышенко курирует проведение особо значимых спортивных мероприятий и взаимодействие с религиозными организациями.

Также Чернышенко будет координировать работу федеральных органов власти и давать им поручения по вопросам реализации национального проекта "Культура", федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "демография" и национальной программы "Цифровая экономика".

В отличие от своих предшественников г-н Чернышенко также будет курировать госполитику в области массовых коммуникаций и СМИ, регулирование в области формирования информационных ресурсов, государственное регулирование цен на услуги естественных монополий в сфере связи, к также взаимодействие с религиозными организациями.

По информации СМИ, г-н Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове, окончил МГТУ "Станкин" по специальности "инженер-системотехник". В 1989 году основал одну из первых в стране студий компьютерной графики, на базе которой был построен коммуникационный холдинг "Медиа Артс". В 1998-2002 годах — гендиректор телевизионной производственной студии "ДТВ-МА".

В 2005-2007 годах провел успешную заявочную кампанию на право проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

С 2007 по 2014 год являлся президентом Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Тогда же был членом президиума Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр, XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, чемпионата мира по футболу 2018 года

С ноября 2007 по июль 2014 года занимал должность зампредседателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой". С октября по декабрь 2014 года возглавлял инвестиционную компанию Volga Group, которая управляет активами Геннадия Тимченко.

С ноября 2014 года занимает должность президента Континентальной хоккейной лиги. С января 2015 года возглавлял АО "Газпром-медиа холдинг" и был членом его совета директором.

Как отмечает АТОР, «в то же время, согласно утвержденной структуре правительства РФ, деятельность Федерального агентства по туризму (Ростуризм) остается подведомственной Министерству экономического развития России (министр – Максим Решетников). Координацию и контроль за деятельностью Ростуризма осуществляет департамент туризма Минэкономразвития.

Отметим, что такая схема «двойной ответственности» за туризм была и ранее – Ростуризм и при прежнем премьере был подведомственным агентством Минэкономразвития, но за государственное регулирование в сфере туризма отвечала вице-премьер из «вертикали культуры» – Ольга Голодец».

В свою очередь учредитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов замечает, что «распределение вопросов, относящихся к ведению вице-премьеров, во многом зависит от сферы их привычной компетенции. Председатель правительства решил распределить сферу туризма в привычное место – культуру и спорт, как было и ранее.

Но это не означает подвижки ведомственной подчиненности – Ростуризм остается в ведении Минэкономики».

/TOURBUS.RU