«Въездной» турбизнес подсчитывает потери из-за приостановки китайского турпотока

Запрет на выезд из Китая, введенный властями страны, уже привел к потерям для петербургского турбизнеса и, особенно, сферы гостеприимства. Однако пока в городе на Неве не склонны преувеличивать масштабы проблемы. «Если в ближайшие недели ситуация изменится в лучшую сторону, все встанет на свои места, - считают в Петербурге. – Однако если проблема с кононавирусом не будет решена, это приведет к серьезным потерям как в объемах въездного туризма, так и в доходах ряда ориентированных на прием гостей из КНР предприятий».

На выезде в Китай ситуация в Петербурге довольно спокойная: в городе имеется лишь один маршрут на Хайнань с общей провозной емкостью не более 1,5 тыс. человек в месяц. Поэтому и проблем на направлении меньше – все зависит от развития общей ситуации, поскольку хотя бы часть туров может быть смещена на другие даты.

На въезде положение другое: по информации заместителя главы Комитета по развитию туризма Наны Гвичия, в СИС, размещающей списки въезжающих в Россию из КНР туристов, данных на ближайшее время нет. И это понятно: власти КНР официально остановили выезд из страны, как минимум, до 7 февраля.

Что касается масштабов проблемы, здесь сведения разные. По оценкам властей города на Неве, речь идет об объеме не более чем в 10 тыс. «прямых» (то есть прибывающих непосредственно в Петербург) туристов из Китая. В частности, Нана Гвичия сообщала о том, что на февраль было заявлено о прибытии в северную столицу 7 тыс. граждан КНР. В реальности, с учетом того, что большая их часть прибывала в Петербург из Москвы, речь может идти о нескольких десятках тысяч подданных Поднебесной.

В частности, генеральный директор компании «Бест драйв» Кира Журавская заявила, что только возглавляемое ею предприятие должно было принять в феврале около 2 тыс. туристов из Китая. С учетом сложившейся ситуации, по ее словам, партнеры идут навстречу и удается отменить заказанные ранее для туристов услуги без штрафных санкций. «Все зависит о того, как станут развиваться события: если ситуация с остановкой въезда туристов из Китая окажется затяжной, для Петербурга это будет означать значительную потерю части турпотока», - считает она.

И с точки зрения объемов это действительно так: по официальным данным, в 2019-м город на Неве принял не менее 9,1 млн туристов, более 4 млн из которых были иностранцами. А в этом сегменте каждый третий – гость из Китая. По оценке и. о генерального консула Китая в Петербурге Чжан Вэя, к примеру, в 2019 году северная столица приняла 1,3 млн китайцев: получается, что ежемесячно их в город приезжает не менее 100 тыс.

Вместе с тем в Ассоциации содействия русско-китайскому туризму и туркомпаниях напоминают, что сейчас идет «низкий» сезон и количество приезжающих из КНР в Петербург гостей значительно ниже. «Если ситуация не изменится к лучшему, въездной туризм Петербурга действительно потеряет значительную часть потока гостей», – полагает генеральный директор Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Роман Лыжин.

По оценкам экспертов, глубина бронирования туров на китайском направлении обычно составляет 3-4 месяца, и пока отмены касаются только февраля-марта. Как считают представители бизнеса, ситуация во многом будет зависеть от решений правительства КНР: если запрет на продажу туров и, соответственно, выезд из страны будет продлен после 7 февраля, законопослушные операторы Китая наверняка отменят поездки, как минимум, до конца первого квартала. Это будет означать, что и «высокий» сезон в Петербурге может начаться без китайских туристов.

И в этом случае быстро станет понятно, насколько они важны и прибыльны как в целом для Северной столицы, так и для работающих в ней приемных компаний, отелей и ресторанов.

/TOURBUS.RU