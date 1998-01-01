«Музенидис Трэвел» вышел на турецкое направление

Как сообщает АТОР, туроператор «Музенидис Трэвел» продолжает наращивать ассортимент круглогодичных направлений. В ноябре прошлого года туроператор открыл бронирование туров в Испанию, с середины января 2020 года стартовали продажи туров в Турцию.

Как рассказал генеральный директор «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди, на данном этапе туроператор предлагает туры в Стамбул. «Это экскурсионные туры, туры выходного дня. Результаты первых продаж показывают, что интерес к этому продукту очень высок. Бронирования идут каждый день, причем с хорошей динамикой», – отметил он.

По словам г-на Цандекиди, в ближайшей перспективе планов у «Музенидис Трэвел» по формированию пляжного продукта по Турции нет. Также туроператор не намерен спешить с активным расширением экскурсионного предложения по всей Турции.

«Пока мы сосредоточены на Стамбуле. Планы по этому продукту большие. Мы хотим сделать Стамбул отдельным полноценным направлением», – рассказал глава «Музенидис Трэвел».

Отвечает этим задачам и появление в будущем на берегах Босфора отелей бренда BOMO, собственной гостиничной цепочки Mouzenidis Group.

По словам Александра Цандекиди, сейчас идет поиск объектов, которые могут войти в пул отелей BOMO, и «один кандидат уже есть». По оценкам топ-менеджера, об открытии отеля BOMO в Стамбуле может быть объявлено уже этой весной. «Отель бренда BOMO отлично бы вписался в Стамбул, в свою очередь, и турецкий мегаполис как привлекательное направление отлично бы расширил географию цепочки BOMO», – подчеркнул он.

В настоящее время по Стамбулу у «Музенидис Трэвел» доступны к бронированию пакетные туры из 13 городов вылета: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Воронежа, Самары, Ростова, Минеральных Вод, Краснодара, Волгограда, Омска и Челябинска.

В пакет входит авиаперелет на регулярных рейсах, групповые трансферы в отели Стамбула из любого аэропорта города, проживание и экскурсионное обслуживание. Все туры рассчитаны на основе регулярной перевозки с учётом актуальных тарифов авиакомпаний.

По данным туроператора, минимальная стоимость тура в Стамбул составляет 36530 р. В тур входит перелёт из Москвы на двоих в обе стороны, проживание в двуместном номере в отеле 3* на 4 ночи, трансфер, медицинская страховка и комиссия агентства.

Наряду с турами в Стамбул, в предложении туроператора есть и недельный экскурсионный тур «По следам великих цивилизаций» (Стамбул – Анкара – Каппадокия – Конья – Памуккале – Эфес – Кушадасы – Пергам – Ассос – Троя – Стамбул).

По информации представителей «Музенидис Трэвел», условия для розницы по продажам туров в Турцию не будут отличаться от условий продаж других направлений.

Как отметил в беседе с нами Алексан Мкртчян, гендиректорасети агентств «Розовый Слон», решив выйти на турецкий рынок и начав реализовывать туры по Стамбулу, туроператор принял смелое решение, поскольку «на этом поле нет «мальчиков для битья», там серьезные игроки».

В свою очередь беседе с нашим корреспондентом, Дарья Домостроева, директор по связям с общественностью «Интуриста» (также недавно предложившего чартерные пакетные туры в Стамбул в зимний период), рассказала: «Стамбул - направление, пользующееся спросом, особенно весной в период проведения весеннего фестиваля тюльпанов. Перелеты в Стамбул на базе регулярных рейсов предлагают многие российские туроператоры, и на этом направлении регулярно появляются новые игроки.

До 30 апреля у туроператора «Интурист» действует собственная чартерная полётная программа в Стамбул из трёх российских городов Москвы, Казани и Ростова-на-Дону. Из других городов рассчитаны туры в Стамбул на регулярных рейсах всех возможных авиакомпаний.

Отличие продукта «Интуриста» от других, помимо чартерной перевозки - это ещё и возможность посетить в рамках одного экскурсионного тура города так называемого «Золотого кольца» Турции или Каппадокию и регионы Эгейского и Мраморного морей».

/TOURBUS.RU