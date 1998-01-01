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Роспотребнадзор: в России нет зараженных новым коронавирусом/ Ростуризм: Российские организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля/ Авиакомпания NordStar завершит вывоз российских туристов с острова Хайнань до 31 января

Роспотребнадзор: в России нет зараженных новым коронавирусом

Сегодня Роспотребнадзор заявил, что "больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано".

Как отмечают в Роспотребнадзоре, все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

По данным ведомства, за период мониторинга выявлено 103 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 13 больных — респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 — грипп А, девяти — грипп В, трех — парагрипп, в двух случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у шести заболевших — микстинфекция.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Российские организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля

Российские организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля, они могут завершить поездку как планово, так и досрочно, сообщает пресс-служба Ростуризма.

"Наша первоочередная задача – максимально обеспечить комфорт и безопасность туристов. Для этого мы совместно с крупнейшими туроператорами приняли решение о том, что организованные туристы, которые в основном отдыхают на острове Хайнань, могут вернуться в Россию как в плановом порядке, так и раньше срока. Д

ля этого у ряда крупных туроператоров предусмотрены дополнительные чартеры. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отметили в Ростуризме, по уточненным данным туроператоров, на 27 января в Китае находятся 5604 организованных туристов из России. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая.

Ростуризм 24 января рекомендовал всем российским туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Китай из-за коронавируса.

Авиакомпания NordStar завершит вывоз российских туристов с острова Хайнань до 31 января

Авиакомпания «Нордстар» (торговая марка NordStar, находится под контролем ГМК "Норникель") завершит вывоз российских туристов с китайского острова Хайнань до 31 января, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"В связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом в Китае, с 26 января осуществляется только вывоз туристов с курорта г. Санья. На данный момент выполнение рейсов в Санью из городов России приостановлено до конца марта, возобновление рейсов будет зависеть от развития ситуации, — сообщила пресс-служба. — Вывезти туристов планируется до 31 января 2020 года".

В компании уточнили, что отмена ее рейсов — как регулярных, так и чартерных — коснулась восьми городов России: Красноярска, Новосибирска, Кемерова, Хабаровска, Томска, Читы, Иркутска и Владивостока. Полеты отменены до 28 марта 2020 года. Решение о включении соответствующих рейсов в весенне-летнее расписание будет приниматься в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

В то же время, рейсы авиакомпании в Пекин выполняются согласно расписанию, на данный момент пересматривать программу полетов в столицу Китая не планируется.

"Нордстар" выполняет рейсы для туроператора "Русь Тур". О приостановке полетов из российских городов на Хайнань уже заявили также перевозчики Azur Air и iFly.

/TOURBUS.RU