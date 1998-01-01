Россияне решили продлить праздничные каникулы в феврале и марте

Интернет-сервис Biletix поделился с нами результатами исследования ранних бронирований авиабилетов на период февральских и мартовских праздников

Праздничные перелеты внутри России обойдутся дешевле по сравнению с прошлым годом, а две трети путешественников не вернутся на работу к концу выходных

По данным ранних бронирований авиабилетов туда-обратно с вылетом 21-22 февраля и 6-7 марта 2020 года, в среднем по 8 дней будут отдыхать 63% путешественников в феврале и 69% в марте — вместо установленных трех дней праздничных выходных.

Только 31% и 37% путешественников, купивших авиабилеты с вылетом в период февральских и мартовских праздников соответственно, вернутся домой к началу рабочей недели. Таковы данные аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Средний чек по внутренним направлениям за авиабилет туда-обратно снизился на февральские праздники с 7 315 до 5 594 рублей (на 23,5%), а на мартовские — с 7 221 до 6 671 (7,6%).

На зарубежных маршрутах стоимость среднего перелета туда-обратно выросла с 13 874 до 15 393 рублей (на 10,9%) на День защитника Отечества и снизилась с 19 929 до 17 430 рублей (на 12,5%) на Международный женский день.

В праздничные дни февраля самыми популярными направлениями по России стали Сочи, Симферополь, Москва, Ростов-на-Дону, Минводы; за рубежом — Стамбул, Дубай, Ереван, Пхукет, Ларнака.

В мартовские праздники внутри страны пассажиры чаще выбирают перелеты по направлениям — Сочи, Симферополь, Калининград, Санкт-Петербург, Краснодар; за границу летят в Ереван, Париж, Стамбул, Дубай и Барселону.

/TOURBUS.RU