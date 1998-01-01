В Таиланде тоже зафиксирован коронавирус. Как реагируют туристы?

Представители Туруправления Таиланда и туроператоры рассказали об обстановке в стране и влиянии нового опасного заболевания на турпоток

Как сообщили сегодня нашему порталу в Туристическом управлении Таиланда (TAT), власти страны принимают все меры для предотвращения распространения коронавируса 2019-nCoV в Королевстве Таиланд.

По информации ТАТ, на сегодняшний день в Таиланде подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом. Пятеро из пострадавших (четыре гражданина Китая и один житель Таиланда) уже выздоровели и вернулись домой. Три других пациента из Китая продолжают лечение, но их состояние улучшилось.

Как добавили в туристическом управлении, «в Таиланде действуют эффективные системы наблюдения за здоровьем пациентов. В международных пунктах въезда пассажиров в Таиланд были установлены инфракрасные тепловые камеры для круглосуточного досмотра всех пассажиров. Эффективность систем контроля позволила оперативно идентифицировать коронавирус у пассажиров, вылетевших из пострадавших районов. Государственный и частный сектор Таиланда принимают дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля.

Аэропорты, общественный транспорт, в том числе монорельс BTS Sky Train в Бангкоке, торговые центры и отели, а также общественные места принимают повышенные меры предосторожности для защиты своего персонала, пассажиров и посетителей, включая дополнительную уборку и дезинфекцию».

«Туристические агенты прошли инструктаж, как следить за симптомами клиентов. Если у путешественников есть такие симптомы, как кашель, чихание, одышка или насморк, сотрудники туристического бизнеса должны немедленно обратиться за медицинской помощью в больницу», - заключили в ТАТ.

В свою очередь, Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR «Русский Экспресс», в беседе с нами отметила: «Спрос на туры в Таиланд в это время года и так всегда высокий. А сейчас, на фоне паники с коронавирусом, его падения мы точно не наблюдаем.

Есть нечастые звонки от агентов, уточняющих ситуацию в стране. Но в целом обстановка спокойная».

«Да, первые на волне медиапаники пару дней были запросы на аннуляцию туров в Таиланд, но, когда туристы поняли, что штрафы в размере понесенных туроператором расходов будут на ближайшие даты жесткими, отказов по факту не было», – рассказал Филипп Обручев-Миронов, руководитель субмассовых направлений туроператора «Интурист», которого цитирует АТОР.

В компаниях ANEX Tour и TEZ Tour также сообщают о том, что на данный момент ситуация с китайским вирусом на продажи по Таиланду не повлияла, процент аннуляции уже купленных туров не превышает стандартных для конца января значений.

Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел», также призывает туристов не поддаваться панике: «Я разговариваю со своими туристами, объясняю ситуацию, пытаюсь их успокоить. Ведь по факту, никакой угрозы для туристов в Таиланде нет – опасность заразиться вирусом явно не больше, чем в Москве. Да, нужно быть осторожными и соблюдать правила гигиены, но не нужно раздувать проблему там, где ее нет».

/TOURBUS.RU

де ее нет».