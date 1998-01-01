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28 января
С сегодняшнего дня Россия не принимает китайских туристов
Эксперты комментируют последствия для отечественного турбизнеса временного прекращения китайского турпотока в связи с эпидемией коронавируса
Российские туроператоры с 28 января не будут принимать организованные тургруппы из КНР из-за распространения нового коронавируса, сообщил исполнительный директор ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов, которого цитирует «Интерфакс».
"Китайские туроператоры остановили реализацию турпродукта, направленного на зарубежные рынки, в том числе и Россию, из-за коронавируса.
Китайской стороной аннулированы все заявки, которые были с 26 января на въезд в РФ. Таким образом, организованный туризм из КНР на данный момент «поставлен на паузу» до стабилизации эпидемиологической обстановки. Также власти Китая прекратили реализацию внутренних туров. Карантин продлится до 7 февраля. В свою очередь, российские туроператоры с 28 января приостанавливают прием новых организованных тургрупп из страны", — рассказал он.
Как отметил г-н Агамов, тем не менее, китайские туристы, которые сейчас находятся в России, не уедут досрочно.
По мнению эксперта, ситуация с коронавирусом и запрет китайских властей на реализацию турпродукта не лучшим образом отразится на экономике двух стран: «Это колоссальное давление на экономику страны, поэтому КНР меньше всех заинтересована пролонгировать эту ситуацию. В России прежде всего этот запрет негативно скажется на принимающих компаниях, которые ориентированы на китайских туристов, на отелях, ресторанах, музеях и сфере розничной торговли".
Эксперт добавил, что в цифрах оценить ущерб для экономики РФ от потери китайских туристов очень сложно. При этом он подчеркнул, что вспышка коронавируса в КНР пришлась на низкий сезон.
"Ситуацию нельзя назвать излишне драматичной, поскольку мы говорим о низком сезоне. Из года в год в это время число китайцев росло, но все равно это не такие цифры, какие дает нам летний турпоток. Поэтому мы предполагаем, что если в феврале реализация туров из КНР возобновится, то за оставшийся год Китай и Россия смогут компенсировать те потери, которые принес коронавирус. И даже те туроператоры, которые сейчас потеряли своего туриста, надеются на апрель-май-июнь", — заключил эксперт.
С ним согласна директор компании «Тари-тур» Марина Левченко, которую цитирует РСТ. «На свой Новый год китайцы в Москву не едут, в нашей компании их минимум. Так что мы себя чувствуем более-менее спокойно.
А вот летом идут большие группы, с размещением в отелях 4-5*, с насыщенной экскурсионной программой. Надеюсь, что к маю, когда начинаются массовые групповые заезды, история с вирусом закончится. Если все продолжится, придется искать замену. Это трудно, но возможно», – сказала она.
«Да, положение пока не критическое, – подтвердила исполнительный директор холдинга «Фаворит» Анисия Евдокимова, – но все равно питерские туроператоры волнуются. У нас появились аннуляции даже на мартовские заезды. Есть, я знаю, аннуляции и у многих наших коллег. Кроме того, если европейские рынки бронируют туры в Россию за полгода, а то и год, то китайцы – за два-три месяца. Если вирус не победят в ближайшее время, летний сезон окажется под угрозой».
Более серьезная ситуация складывается в тех российских регионах, где китайский поток не просто занимает первое место, а является образующим, - отмечают также в РСТ. Например, в Мурманской области, куда китайцы едут именно зимой – смотреть северное сияние. Под это построена инфраструктура, открыты туркомпании, так что перепрофилироваться будет очень трудно, - отмечают в Союзе туриндустрии.
"Российским туроператорам даже не нужно отказываться от приема туристических групп из Китая, так как в самом Китае уже с конца прошлой недели запрещено отправлять организованные группы. Когда Китай ввел ограничения на внутренний и выездной туризм, то это в первую очередь коснулось выездных групп", - отметила между тем исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
/TOURBUS.RU
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