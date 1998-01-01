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28 января
Лучшие авиаперевозчики получили награды LED Together
Среди наиболее динамично развивающихся компаний названы «Победа», Azur Air, airBaltic и Turkish Airlines
В городе на Неве в рамках традиционной ежегодной церемонии LED Together, в которой прияли участие более 200 представителей авиаперевозчиков, туристических и транспортных властей России, объявлены имена лучших перевозчиков 2019 года в 11 номинациях: они получили награды за вклад в увеличение пассажиропотока, развитие новых направлений, трансферных авиаперевозок и туризма в Северной столице, сообщает наш специальный корреспондент.
В частности, наиболее динамично развивающейся авиакомпанией в категории более 500 тыс. пассажиров в год стала «Победа», которая в 2019-м обслужила в Пулково 1,95 млн человек, превысив показатель предыдущего года сразу на 62,1%. В настоящее время маршрутная сеть авиакомпании в Петербурге включает 23 направления полетов, а только в 2019-м «Победа» запустила рейсы из Пулково в 10 новых российских городов (включая Анапу, Казань, Краснодар и пр.).
В других номинациях самыми динамично развивающимися признаны airBaltic (в категории от 100 тыс. до 500 тыс. пассажиров в год) и Sichuan Airlines (от 10 тыс. до 100 тыс. пассажиров): первая нарастила пассажиропоток в воздушной гавани города на Неве в 2019-м на 30,9%, а вторая – на 41,2% больше показателя за 2018 год.
Кроме них, в иных категориях самыми быстро растущими в Пулково названы Finnair (как наиболее динамично развивающийся зарубежный перевозчик), Smartavia (в качестве самого скорого на развитие регионального перевозчика) и Uzbekistan Airways как наиболее динамично развивающийся перевозчик стран СНГ.
Что касается собственно туризма, здесь за наибольший вклад в развитие выездного туризма отмечена Azur Air. Согласно статистике аэропорта, география перевозчика насчитывает 18 маршрутов из Петербурга, а в 2019 году его пассажиропоток превысил 457 тыс. человек, что на 14% больше показателя за 2018-й.
В свою очередь, на рынке въездного туризма отмечена авиакомпания Turkish Airlines, на рейсах которой в Петербург более 60% пассажиров - иностранные граждане. В 2019-м Turkish Airlines обслужила в Пулково более 198 тыс. пассажиров, прибавив, по сравнению с 2018-м, 16%.
Среди других номинантов отмечены авиакомпании «Россия» (за наибольший вклад в развитие трансферных перевозок), S7 Airlines (за самое успешное новое направление в Иркутск, куда в 2019-м отправилось более 31 тыс. пассажиров) и Wizz Air UK как наиболее динамично развивающаяся новая авиакомпания в Пулково, только на маршруте в Лондон обслужившая в прошлом году более 29 тыс. человек.
Стоит особо отметить, что отказавшаяся от обслуживания международных рейсов из Петербурга «Победа» вовсе не потеряла в объемах, а резко их нарастила: согласно статистике, фактически она перевезла в Пулково каждого десятого пассажира, а на внутренних воздушных линиях ее пассажиропоток и вовсе составил 17% от общего объема перевозки.
Генеральный директор управляющей аэропортом Пулково компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев недавно заявил, что в 2020 году, в связи с получением седьмой степени «свободы воздуха» и возможности гибкого управления тарифами на обслуживание рейсов, а также введением института электронных виз для въезда в Петербург и Ленинградскую область, в 2020-м пассажиропоток аэропорта, скорее всего, вырастет более чем на 9%, до уровня чуть выше 21 млн.
/TOURBUS.RU
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