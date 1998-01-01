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В городе на Неве наградили лауреатов премии EFEA Awards-2020

В этом году среди лидеров отечественной ивент-индустрии оказались Восточный экономический форум, ВДНХ, «Казань Экспо» и фестиваль «Путешествие в Рождество»

В конце минувшей недели в Петербурге объявили лауреатов профессиональной премии EFEA Awards, отражающей результаты рейтинга активности в российской ивент-индустрии. Премия была присуждена компаниям и проектам федерального и регионального уровней в пяти номинациях, а кроме того, были вручены специальные награды.

Лауреатом EFEA Awards в номинации «Проект года» стал Восточный экономический форум (организатор – Фонд Росконгресс). В 2019 году крупнейшее мероприятие, которое ежегодно проводится во Владивостоке, отметило юбилей: на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский событие состоялось в пятый раз.

Форум «Дело за малым», прошедший в Краснодаре, стал лауреатом EFEA Awards в номинации «Проект года» регионального уровня. Появлением билборда «Как тебе такое, Илон Маск?» у офиса известного миллиардера и приглашением его на мероприятие на Кубань событие прославилось на весь мир.

Стоит отметить, что Илон Макс действительно принял приглашение и выступил по видеосвязи перед аудиторией форума.

Победителем в номинации «Проект года» стал ВДНХ. Столичный выставочный центр уже несколько лет не уступает первенство конкурентам. В 2019 году на ВДНХ началась комплексная реконструкция зоны экспо, в которую вошли 75-й и 69-й павильоны. Обновленный комплекс планируется открыть в 2021 году.

В номинации «Площадка года» на региональном уровне победил Международный выставочный центр «Казань Экспо». В 2019 году здесь состоялся чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills.

Лауреатом в номинации «Организатор года» стал Фонд Росконгресс. Победитель EFEA Awards ежегодно проводит крупнейшие мероприятия страны, такие как Петербургский международный экономический форум ПМЭФ, Восточный экономический форум и Российский инвестиционный форум в Сочи.

В номинации «Организатор года» на региональном уровне лауреатом названо Выставочное объединение РЕСТЭК. Компания уже более 25 лет проводит мероприятия в регионах России.

В номинации «Открытие года» лауреатами стали мероприятия, впервые проведенные в России. Победителем премии на федеральном уровне стал Экономический форум Россия – Африка, состоявшийся в 2019 году в Сочи. Открытием года на региональном уровне признан форум «Башкортостан зовет!», который впервые прошел в Уфе.

Лауреатом в номинации «Событие года» на федеральном уровне второй год подряд стал фестиваль «Путешествие в Рождество», инициатором проведения которого является правительство Москвы. В 2020 году лауреат премии EFEA Awards в номинации «Событие года» на региональном форуме был определен из числа победителей Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019.

Награды EFEA Awards удостоен фестиваль «Ганзейские дни Нового времени в Пскове Псковская область».

Специальный приз «За вклад в развитие выставочно-конгрессной деятельности им. С. Н. Трофимова» в 2020 году награждена Ассоциация «Народные художественные промыслы», которая на протяжении многих лет поддерживает ремесла России и проводит уникальную выставку «Ладья». А международный выставочный центр «Екатеринбург ЭКСПО» награжден специальной премией «За вклад в развитие дестинации России».

Специальный приз «За развитие добровольческого движения в России» получил фестиваль по восстановлению исторический среды «Том Сойер Фест».

/TOURBUS.RU