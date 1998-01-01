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Турхолдинг "Родина" расскажет всё о путешествиях по родной стране

В ходе весенней серии workshop " Турбизнес" динамично развивающийся туроператор представит свои программы отдыха в Карелии, Петербурге, Казани, городах Золотого кольца и в множестве других уголков нашей родины

ООО «Турхолдинг Родина», гендиректор Александр Королев:

- Турхолдинг "Родина" является динамично развивающимся туроператором и предлагает широкий выбор отдыха по самым популярным направлениям России: Карелия, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Золотое кольцо, – а также в Беларуси.

Приём туристов осуществляют опытные квалифицированные сотрудники. Наш коллектив состоит только из профессионалов, которые знают и любят свое дело. Круглый год мы занимаемся обслуживанием иностранных туристов, авторские автобусные туры, детские и взрослые, сборные и организованные группы, школьные туры, индивидуальные туристы – ко всем мы стремимся найти личный подход и удовлетворить различные пожелания. Система работы с агентствами у нас удобна: сайт 24/7, наличие мест в режиме онлайн, оплата любым способом.

Наша компания имеет собственный автопарк автобусов, что позволяет нам делать автобусные туры по разным регионам России по доступным ценам. Работа с нами – это сочетание интересных ценовых предложений и насыщенные экскурсионные туры с оптимальным соотношением цены и качества.

Приглашаем встретиться в ходе весенней серии workshop "Турбизнес" с представителем нашей компании, чтобы узнать о новых маршрутах и направлениях. И, конечно, провести рабочие встречи со старыми и новыми партнерами накануне нового летнего сезона!





Фестиваль круизов - 2020

20 февраля 25 февраля Санкт-Петербург Москва



Календарь workshop «Турбизнес ВЕСНА-2020»

11 марта 12 марта 13 марта Белгород Воронеж Липецк

23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта Ставрополь Краснодар Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань

30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля Ижевск Уфа Самара Казань Н.Новгород

6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля Пермь Екатеринбург Челябинск Тюмень Сургут

13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля Тверь Ярославль Кострома Владимир Тула

20 апреля 21 апреля 22 апреля Мурманск Санкт-Петербург Архангельск

22 апреля 23 апреля 24 апреля Иркутск Красноярск Новосибирск

24 апреля Минск

28 апреля Баку

30 апреля Ереван



Статистика посещаемости workshop «Турбизнес» профессиональными посетителями:

Белгород 70, Воронеж 90, Липецк 60, Ставрополь 70, Краснодар 200, Ростов-на-Дону 180, Волгоград 120, Астрахань 70, Ижевск 80, Уфа 120, Самара 200, Казань 180, Н. Новгород 150, Пермь 100, Екатеринбург 200, Челябинск 140, Тюмень 150, Сургут 40, Тверь 50, Ярославль 70, Кострома 50, Владимир 60, Тула 80, Мурманск 60, Санкт-Петербург 130, Архангельск 80, Минск 100, Баку 90 и Ереван 80.



Отдел workshop медиахолдинга “Турбизнес”:

(495) 723-72-72, wshotels@tourbus.ru

www.tb-workshop.ru



Руководитель отдела: Людмила Сивова - L.sivova@tourbus.ru

Зам. руководителя отдела: Перова Виктория - perova@tb-workshop.ru

Координатор отдела: Илья Плясунов - wshotels@tourbus.ru

Менеджер отдела: София Гроот Куркамп wshotels@tourbus.ru



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