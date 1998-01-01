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27 января
Турхолдинг "Родина" расскажет всё о путешествиях по родной стране
В ходе весенней серии workshop "Турбизнес" динамично развивающийся туроператор представит свои программы отдыха в Карелии, Петербурге, Казани, городах Золотого кольца и в множестве других уголков нашей родины
ООО «Турхолдинг Родина», гендиректор Александр Королев:
- Турхолдинг "Родина" является динамично развивающимся туроператором и предлагает широкий выбор отдыха по самым популярным направлениям России: Карелия, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Золотое кольцо, – а также в Беларуси.
Приём туристов осуществляют опытные квалифицированные сотрудники. Наш коллектив состоит только из профессионалов, которые знают и любят свое дело. Круглый год мы занимаемся обслуживанием иностранных туристов, авторские автобусные туры, детские и взрослые, сборные и организованные группы, школьные туры, индивидуальные туристы – ко всем мы стремимся найти личный подход и удовлетворить различные пожелания. Система работы с агентствами у нас удобна: сайт 24/7, наличие мест в режиме онлайн, оплата любым способом.
Наша компания имеет собственный автопарк автобусов, что позволяет нам делать автобусные туры по разным регионам России по доступным ценам. Работа с нами – это сочетание интересных ценовых предложений и насыщенные экскурсионные туры с оптимальным соотношением цены и качества.
Приглашаем встретиться в ходе весенней серии workshop "Турбизнес" с представителем нашей компании, чтобы узнать о новых маршрутах и направлениях. И, конечно, провести рабочие встречи со старыми и новыми партнерами накануне нового летнего сезона!
Фестиваль круизов - 2020
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