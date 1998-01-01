Россия воспользуется мировым опытом развитии ивент-индустрии

Завершивший работу в Петербурге IX Евразийский Ивент Форум (EFEA) подтвердил большой интерес к мероприятию и уверенность специалистов в развитии отрасли: в нем приняли участие более 850 профессионалов событийной индустрии из России и почти десятка зарубежных стран, включая впервые приехавших гостей из Мексики.

«В последнее время Россия получила право на проведение крупных международных конгрессов: в 2019 году события высокого уровня принимали не только Москва и Петербург, но и такие города как Екатеринбург, Сочи, Казань и Владивосток, – отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. – Сейчас необходимо синхронизировать действия представителей выставочно-ярмарочной деятельности и туристического бизнеса, так как их интересы объединяются на одной площадке».

В рамках форума у участников была отличная возможность поделиться опытом. Так, на стратегической сессии «Код устойчивого развития в ивент индустрии. Люди. Планета. Прибыль. Цели в области устойчивого развития» ведущие эксперты событийной индустрии отметили, что вопросы устойчивого развития бизнеса, экологии, гендерного равенства, ответственного потребления и производства важны для будущего отрасли и планеты.

«Прежде всего мы должны понимать, что выставки – это огромные международные платформы для встреч лицом к лицу, на которых мы можем обсуждать актуальные вопросы экологии, использования альтернативных источников энергии, ответственного потребления, - констатировал секретарь рабочей группы по устойчивому развитию Всемирной выставочной ассоциации UFI Кристиан Дрюар. - Вместе мы добиваемся результата».

При этом менеджер по правовым вопросам, налогам, технологиям и устойчивому развитию на выставках Ассоциации немецкой выставочной индустрии (AUMA) Барбара-Мария Людер подчеркнула, что одна из важнейших обязанностей бизнеса и общества в целом – разумное использование ресурсов. По ее оценке, устойчивое развитие становится обязательным для каждой компании, в том числе индустрии встреч.

«Тема устойчивого развития вызывает большой интерес у специалистов нашей отрасли», – согласилась и председатель оргкомитета Евразийского Ивент Форума (EFEA), генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C Дарья Островская.

В рамках деловой программы EFEA впервые прошло совместное заседание Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма и Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, посвященное оценке состояния и перспектив делового туризма и его значения для развития конгрессно-выставочной деятельности. «Участники заседания обсудили международные тренды в выставочной индустрии и высказали мнение о том, как их адаптировать к российскому рынку и использовать для продвижения отечественной продукции,. – сообщил глава Комитета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов. - Несмотря на существующие санкции, выставочные проекты в России развиваются, а интерес зарубежных компаний к рынку и локализации производства в России растет».

В рамках деловой программы IX Евразийского Ивент Форума прошли панельные сессии, дискуссии и «круглые столы» (на них выступили более ста спикеров), а в дни работы EFEA на площадке Биржи деловых контактов было проведено 556 встреч. Кроме того,

были подписаны соглашение между конгресс-бюро Петербурга, Екатеринбурга и Черноморским конвеншн-бюро по взаимодействию в целях развития делового туризма в регионах, а также договор о стратегическом партнерстве в сфере маркетинга между Российским союзом выставок и ярмарок (РСВЯ) и Выставочным научно-исследовательским центром R&C.

За девять лет проведения EFEA подтвердил статус авторитетного события для специалистов ивент-индустрии. Евразийский Ивент Форум, работавший в Петербурге с 22 по 24 января, прошел под патронатом Торгово-промышленной палы РФ, при поддержке Комитета по развитию туризма Петербурга, Санкт-Петербургского ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», Ассоциации немецкой выставочной индустрии AUMA, Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и Национального конгресс-бюро.

/TOURBUS.RU