Новости Туры на горнолыжные курорты России набирают популярность Эксперты рассказали о спросе и назвали лидеров среди российских курортов

«Продажи туров на горнолыжные курорты Сочи в этом году идут лучше, чем в прошлом. Однако при этом туроператоры заметили тенденцию: планируя горнолыжный отдых на зиму-2020, их клиенты все чаще стали выбирать альтернативные Сочи российские горные курорты», - сообщает АТОР. По словам экспертов отрасли, продажи горнолыжных туров по России в этом году показали рост в организованном сегменте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидирующие позиции среди отечественных курортов, как всегда, остались за Сочи – за первую декаду 2020 года, по официальным данным, здесь отдохнуло 339 тысяч человек. Но несмотря на это, представители туроператоров подчеркивают, что при работе с данным сегментом туров есть определенные проблемы. Например, в начале года продажи шли не очень активно из-за недоступности многих трасс, поскольку в Сочи погода для катания была неподходящей на протяжении всех новогодних праздников. Так, в беседе со СМИ Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин» отметил: «На долю самостоятельных туристов на курорте «Роза Хутор» приходится порядка 70% бронирований. В целом же по трем горнолыжным курортам Сочи пропорция между самостоятельными туристами и организованными примерно равная – 50 на 50. У горнолыжных курортов Сочи на сегодняшний день лучшая инфраструктура и отличная транспортная доступность, поэтому организовать поездку самостоятельно туристам не составляет труда. Тем не менее, у туроператоров есть здесь своя ниша. «Бесснежная погода сразу же отразилась на бронированиях туров last minute в Сочи. Горнолыжники переориентировались на Домбай и Приэльбрусье. Эти курорты уже приросли в объемах бронирований год к году на 40% и 20% соответственно». В пресс-службе «TUI Россия», со своей стороны, добавили, что у них востребованностью пользуются горнолыжные туры на курорты Шерегеш, Алтай и даже Сахалин с Байкалом. Фокус внимания туристов, по мнению туроператоров, сместился с курортов Сочи на альтернативные направления не только из-за отсутствия снега на территории последнего, но также из-за цен на ски-пассы и проживание в отелях. По словам представителей туроператоров в этом году ими был зафиксирован рост цен на 5% в отелях горного кластера Сочи. То есть размещение в отеле категории 4* (без питания) на двоих обойдется туристам теперь примерно в 20 тысяч рублей на четыре ночи. «Да, Приэльбрусье не выдерживает конкуренцию с Сочи по инфраструктуре, но там и ценник в два раза ниже. Но в то время, как Сочи пока тоже не может конкурировать с альпийскими курортами ни по инфраструктуре, ни по зонам катания, цена на эти направления не слишком отличается. Например, ски-пасс на 6 дней на «Роза Хутор» стоит примерно 280 евро, а в самом большом в мире регионе катания Три Долины – 290 евро», - пояснил Сергей Ромашкин. Нет ничего удивительного в том, что любители горных лыж стали отдавать предпочтения альтернативным Сочи направлениям или выбирать отдых на недорогих европейских горнолыжных курортах. «Сейчас у туроператоров в целом продажи горнолыжных туров в Сочи, вряд ли превышают прошлогодние объемы более чем на 5%», - заявил г-н Ромашкин и добавил, что цены на горнолыжные курорты Сочи достигли своего максимума, поэтому ждать результатов, превышающих прошлогодние, не стоит. Подтверждают слова эксперта и представители «Библио Глобус», которые сказали, что объемы их продаж на горнолыжные курорты Сочи равны прошлогодним показателям. А вот в «TUI Россия» рассказали, что, несмотря на проседания в начале года, сейчас продажи горнолыжных туров в Сочи показывают рост, по сравнению с прошлогодними, «на десятки процентов, поскольку в пакетном туре и даже при бронировании только наземного обслуживания через агента турист зачастую получает более выгодную цену. К тому же мы ко всем рейсам в пакете и даже к ночным предлагаем включенный групповой трансфер». Пресс-представители «Интурист», в свою очередь, рассказывают о том, что в их компании зафиксирован рост продаж туров на горнолыжные курорты Сочи на 20%. Причина такого успеха, по мнению сотрудников компании – разнообразие продукта плюс возвратные туристы. Говоря о взаимоотношениях между туроператорами и представителями курортов, эксперты отметили, что «Красная поляна» выстраивает наиболее взвешенные и взаимовыгодные отношения с туроператорами, что и стало залогом хороших продаж. А вот, к примеру, «Роза Хутор» более ориентирован на прямые продажи». Комментируя эту информацию нашему корреспонденту Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», подтвердил: «Конечно, «Красная поляна» занимает первое место среди курортов, у них прекрасная инфрастуктура. За ней уже расположились курорты Домбая, Архыза, Чечни и Ингушетии». Также в пресс-службе «АЛЕАН», сказали: «Наша компания реализует горнолыжные туры по направлениям: Красная Поляна; Домбай, Приэльбрусье, Архыз, Шерегеш. Все вышеперечисленные горнолыжные курорты разительно отличаются друг от друга. Курорты рассчитаны на разные уровни катания (новичок, любитель, профессионал), для разного типа катания (фрирайд или фристайл). Естественно, в первую очередь, большей популярностью будет пользоваться Красная Поляна. Но забывать про остальные курорты ни в коем случае нельзя - для каждого из них существует свой покупатель. Существенный рост продаж можно увидеть как раз по Поляне и Домбаю». /TOURBUS.RU

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