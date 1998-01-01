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27 января
Академия туризма UNWTO откроется в Петербурге
Академия туризма предоставит специализированные программы обучения для менеджеров и специалистов туристических компаний
Об этом заявила врио главы Ростуризма Зарина Догузова по итогам переговоров в Мадриде с руководством Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). «Мы договорились о реализации совместного проекта в сфере образования. - проинформировала она. - Соответствующий образовательный центр появится в Петербурге в 2020 году».
При этом она не преминула заметить, что «Россия перезапускает туризм с учетом мировых трендов и лучших международных практик в отрасли, а Петербург в качестве глобальной туристской дестинации как нельзя лучше подходит для реализации такого проекта».
Стоит напомнить, что о запуске UNWTO собственной академии туризма было заявлено во время работы 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) в Петербурге. Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили, в частности, тогда заявил, что «появляется насущная необходимость как в изучении лучших практик, так и в стандартизации обучения в отрасли: именно с этой целью начинает работу первая в мире онлайн академия туризма под эгидой UNWTO». Курсы академии (как бесплатные, так и за деньги) находятся по адресу www.unwto.ie.edu, а проект уже нашел поддержку у всех государств-членов UNWTO. «Качественное образование позволит нам экспортировать туризм, создавать новые направления и получать больше профессионалов в сфере туризма», - считает Зураб Пололикашвили.
Академия туризма предоставит специализированные программы обучения для менеджеров и специалистов туристических компаний с международным профилем в области туризма и путешествий. Платформа поддерживается катарским Национальным Советом по туризму (QNTC) и предусматривает включение в процесс холдинга Gino и всемирно известных учебных заведений. Университет IE уже разработал три первые программы: курсы имеют гибкий формат, позволяющий участникам совмещать обучение со своими профессиональными обязанностями. В ближайшем будущем планируется расширить и количество языков преподавания: предполагается, что академия сможет предложить курсы на всех пяти официальных языках UNWTO (арабский, испанский, французский, английский и русский).
Как пояснил Диего дель Альказар, исполнительный директор IE University, в рамках онлайн обучения предусмотрено 5 направлений, а курсы будут длиться от нескольких дней до нескольких недель. В октябре 2019-го начались своего рода вводные курсы, сейчас программ обучения уже три (продолжительность – до 10 недель), а к июню 2020-го академия туризма UNWTO должна заработать на полную мощность. «В процессе образования будут использованы только лучшие мировые практики», - заверил Диего дель Альказар.
Об этом заявила врио главы Ростуризма Зарина Догузова по итогам переговоров в Мадриде с руководством Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). «Мы договорились о реализации совместного проекта в сфере образования. - проинформировала она. - Соответствующий образовательный центр появится в Петербурге в 2020 году».
При этом она не преминула заметить, что «Россия перезапускает туризм с учетом мировых трендов и лучших международных практик в отрасли, а Петербург в качестве глобальной туристской дестинации как нельзя лучше подходит для реализации такого проекта».
Стоит напомнить, что о запуске UNWTO собственной академии туризма было заявлено во время работы 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) в Петербурге. Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили, в частности, тогда заявил, что «появляется насущная необходимость как в изучении лучших практик, так и в стандартизации обучения в отрасли: именно с этой целью начинает работу первая в мире онлайн академия туризма под эгидой UNWTO». Курсы академии (как бесплатные, так и за деньги) находятся по адресу www.unwto.ie.edu, а проект уже нашел поддержку у всех государств-членов UNWTO. «Качественное образование позволит нам экспортировать туризм, создавать новые направления и получать больше профессионалов в сфере туризма», - считает Зураб Пололикашвили.
Академия туризма предоставит специализированные программы обучения для менеджеров и специалистов туристических компаний с международным профилем в области туризма и путешествий. Платформа поддерживается катарским Национальным Советом по туризму (QNTC) и предусматривает включение в процесс холдинга Gino и всемирно известных учебных заведений. Университет IE уже разработал три первые программы: курсы имеют гибкий формат, позволяющий участникам совмещать обучение со своими профессиональными обязанностями. В ближайшем будущем планируется расширить и количество языков преподавания: предполагается, что академия сможет предложить курсы на всех пяти официальных языках UNWTO (арабский, испанский, французский, английский и русский).
Как пояснил Диего дель Альказар, исполнительный директор IE University, в рамках онлайн обучения предусмотрено 5 направлений, а курсы будут длиться от нескольких дней до нескольких недель. В октябре 2019-го начались своего рода вводные курсы, сейчас программ обучения уже три (продолжительность – до 10 недель), а к июню 2020-го академия туризма UNWTO должна заработать на полную мощность. «В процессе образования будут использованы только лучшие мировые практики», - заверил Диего дель Альказар.
/TOURBUS.RU
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