Новости Короновирус «закрыл» Китай Ведущие туроператоры рассказали о прекращении продаж туров в КНР, включая Хайнань, после распоряжения Ростуризма

Вечером в пятницу Ростуризм опубликовал официальное сообщение, в котором «рекомендовал туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране». "В обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в КНР о текущей эпидемиологической обстановке в стране, порядке изменения (замена направления (места отдыха), переноса сроков совершения путешествия и т.д.) или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ", — говорилось также в сообщении ведомства. Также Ростуризм напомнил «туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта». По информации АТОР, большинство российских организованных туристов сейчас отдыхает в Китае на острове Хайнань. По уточненным данным, здесь находится околосеми тыс. организованных туристов. По словам экспертов, около 90% от общего объема туристов, отдыхающих на Хайнане, прилетают по линии туроператоров. По словам наблюдателей, сейчас на острове отменены увеселительные мероприятия, закрыты бары, рестораны и ночные клубы, т. е. туристы могут находиться лишь в самом отеле и на прилегающих к нему территориях. Между тем по состоянию на воскресенье число жертв нового типа пневмонии достигло 56 — на 15 человек больше, чем по данным, опубликованным в ночь на субботу. Из новых летальных случаев 13 приходятся на провинцию Хубэй — эпицентр заболевания, по одному на Шанхай и провинцию Хэнань. Тем временем, число заразившихся приближается к 2 тыс. человек. За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два — в Макао, три — на Тайване. Также четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два — в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, по три — в США, Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному — в Непале и Австралии. Вчера туроператор TEZ Tour в специальном информационном сообщении уведомил, что «в целях обеспечения безопасности, туроператор приостанавливает отправку туристов в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране». Как уточнили в пресс-службе TEZ Tour, завозные чартерные рейсы отменяются с понедельника, 27 января. При этом досрочного вывоза своих клиентов с Хайнаня TEZ Tour пока не планирует. «Вывоз туристов по оплаченными заявкам будет осуществляться в плановом режиме согласно расписанию рейсов авиакомпании iFly из КНР в Россию и запланированным датам туров», - говорится в сообщении туроператора. Туристам, которых коснулась данная ситуация, в TEZ Tour советуют обратиться по вопросам аннуляций и перебронирования туров на другие направления в агентство, где был приобретён тур, или позвонить по номеру горячей линии туроператора, указанном на его сайте. В свою очередь оператор «Русь-Тур» прекратил продажи туров в Китай с 25 января. «На данный момент число заболевших на острове Хайнань увеличилось. Администрация правительства острова Хайнань запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок», - сообщают в «Русь-Тур». В связи с этим компания приняла решение о досрочном вывозе своих туристов из Китая. Досрочный вывоз начнется с 26 января. Рейс из Хабаровска вылетит на Хайнань пустым и вывезет первую группу туристов. «Все агентства уже оповещены, что заездов на Хайнань не будет с 26 января. Вывозные рейсы будут производиться каждый день. Мы планируем, что все отдыхающие покинут остров в течение недели», - пояснили в пресс-службе туроператора. Всего на Хайнане сейчас находится 1,1 тыс. туристов «Русь-Тур». Туроператор также отменяет все заявки, вылет по которым состоится с 26 января по 17 февраля. Претензии и заявки на возврат будут рассмотрены туроператором в течение 14 рабочих дней. Заявки на перенос даты тура будут рассмотрены в течение пяти рабочих дней. Забронированные и подтвержденные заявки, вылет которых осуществляется с 17.02.2020 могут быть перебронированы на любые даты вылета до 01.09.2020 включительно. При перебронировании заявки стоимость фиксируется, при условии сохранении параметров тура. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в КНР и восстановления продаж, все аннулированные туры будут восстановлены. В «Интуристе» продажи Китая фактически прекратились еще два дня назад. «Данное направление для нас является субмассовым и количество броней туда соответствует аналогичному периоду прошлого года. Туристы летят в Китай на регулярных рейсах российских и иностранных перевозчиков. При аннуляции тура возврат за билеты происходит в соответствии с правилами и тарифами авиакомпаний. Что касается наземного обслуживания, то аннуляцию, как правило, удается провести без выставления фактически понесенных расходов принимающей стороной. По каждому туру возврат денежных средств рассчитывается индивидуально, исходя из его дат и продолжительности», - рассказали ранее в пресс-службе «Интуриста». В компании "Тартус-Тур" сообщили, что приостанавливают продажи, чтобы обезопасить туристов. "После заявления Ростуризма мы уже не подтверждаем бронирования и будем предлагать 100% возврат денег за туры", — рассказали в пресс-службе. В компании также отметили, что сейчас порядка 600 клиентов "Тартус-Тур" отдыхают на острове Хайнань и вывозить их планируется по графику. Глубина продаж туров достигает осень. В компании Anex Tour также сообщили, что приостановили продажи туров до нормализации ситуации. Между тем, по состоянию на воскресенье рейсы авиакомпании AZUR air на остров Хайнань не отменены. "Решение по посещению курортов острова Хайнань мы оставляем за туристом. Глубина продаж туров в Китай достигает лета", — сообщил туроператор. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка