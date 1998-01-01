Новости

Горячие новости

Авиакомпания China Southern Airlines прекратила полеты из Уханя в Москву/ Россияне не пострадали при стрельбе в Рот-ам-Зее/ Директор ивановского турагентства покончил с собой из-за финансовых проблем

Авиакомпания China Southern Airlines прекратила полеты из Уханя в Москву

Китайская авиакомпания China Southern Airlines уведомила о приостановке прямых рейсов в Москву из Уханя, где произошла вспышка коронавируса.

"Китайская сторона сообщила о закрытии аэропорта в Ухане и уведомила о временном прекращении полетов из аэропорта Тяньхэ в Москву", — сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Между тем в Москве не вводили ограничений на полеты в КНР. "Никаких ограничений авиасообщения с КНР, в том числе с аэропортом Тяньхэ, с российской стороны не вводилось", — сказал источник.

Накануне штаб по профилактике и контролю эпидемии, расположенный в Ухани, сообщил об остановке работы с утра четверга автобусов, метро и паромов. Жителей призвали без особой необходимости не покидать город. Также введены временные ограничения на выезд в аэропорту и на железнодорожных станциях города.

Россияне не пострадали при стрельбе в Рот-ам-Зее

Российские граждане не пострадали при стрельбе в германском городе Рот-ам-Зее на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг, сообщил журналистам в пятницу представитель посольства РФ.

"Согласно представителю полиции, граждан России среди пострадавших нет", — сказал представитель посольства. По его словам, среди погибших россияне также не значатся.

Стрельба в ФРГ, в результате которой погибли шестеро человек, произошла, предположительно, на бытовой почве, сообщил "Интерфаксу" ранее представитель пресс-службы полиции земли Баден-Вюртемберг Давид Эберт. Он подтвердил сообщения СМИ о том, что жертвами происшествия стали шестеро человек.

Есть раненые, но их число пока не известно. ЧП произошло в маленькой общине Рот-ам-Зее. Стрелявший задержан.

Директор ивановского турагентства покончил с собой из-за финансовых проблем

Как сообщает городской портал г. Иваново, не стало директора местного туристического агентства г. Иваново Life Travel Ильи Анисимова. По информации портала, 14 января 34-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, в которой просил прощения у своих клиентов.

По информации издания, группа ивановских туристов заказала и оплатила через турагентство поездки, но они агентством по какой-то причине так и не были выкуплены у туроператора.

У Ильи остался родной сын и приемная дочка.

В настоящее время по факту смерти Ильи Анисимова СУ СКР по Ивановской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

/TOURBUS.RU



