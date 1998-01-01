Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: За год Таиланд посетили 1,47 млн российских туристов Эксперты обсуждают причины стагнации тайского направления и характеризуют спрос в этом зимнем сезоне

Как сообщил министр спорта и туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн, которого цитирует АТОР, в ушедшем году Таиланд впервые превысил планку в 39 миллионов иностранных туристов (+1,7 млн), причем 39-миллионный турист оказался из России - это туристка Анна Павловская, которая уже в третий раз путешествовала со своей семьей. По подсчетам Управления по туризму Таиланда (TAT), по итогам 2019 года общий объем туристических прибытий в королевство вырос на 4%, достигнув цифры в 39,7 млн иностранных туристов, которые принесли стране доход в размере 1,96 трлн батов. В ТАТ прогнозируют, что в 2020 году Таиланд примет 40,8 млн туристов ( +2,5%), а доходы от туризма увеличатся на 3%, составив 2,02 трлн батов. При этом, однако, в 2019 году, по данным ТАТ, число российских туристических прибытий в Таиланд осталось практически на уровне прошлого года, составив 1,47 млн. Доходы от российского турпотока составили более 100 млрд батов. Согласно данным компании C9 Hotelworks, 41% российских туристов в Таиланде (611 тыс.) в 2019 году выбрали Пхукет. По данным Аналитической службы АТОР, не менее 60% всего российского турпотока в Таиланд объемом 1,47 млн туристов было обслужено туроператорами (только зимняя полетная программа была рассчитана на минимум в 735 тыс. кресел). В целом власти Таиланда прогнозируют в 2020 году снижение объемов с российского рынка, указывая на сложную экономическую ситуацию в России, которая вместе с таким фактором, как укрепление курса бата по отношению к рублю, заставляет российских туристов выбирать вместо Таиланда более близкие направления, такие, как Турция – где их расходы на отдыхе оказываются ниже. Тем не менее, в TAT рассчитывают, что в 2020 году Таиланду удастся изменить структуру турпотока из России. Этого, по мнению Срисуды Ванапиньосака, заместителя директора TAT по региону EMEA, удастся достичь, привлекая больше новых туристов из таких региональных городов РФ, как Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск – благодаря запуску новых чартерных рейсов в 2020 году из этих пунктов вылета. По мнению экспертов АТОР, минувший год не оправдал оптимистичных ожиданий игроков рынка. По мнению экспертов, на результатах продаж отразился, кроме общей экономической ситуации, явный избыток перевозки на направлении в зимний период. В результате туроператоры со своими чартерными программами были вынуждены снижать цены для того, чтобы обеспечить загрузку, а многие игроки, строившие туры на регулярной перевозке, приняли решение не связывать себя жесткими обязательствами перед авиакомпаниями, не брали блоков. Накануне нового года Константин Кинель, руководитель службы маркетинга Московского представительства Туристического управления Таиланда, также отмечал в беседе с нами, что «по прогнозам на конец года Таиланд примет около 1,5 млн российских туристов, путешествовавших в Таиланд. С учетом нынешней экономической ситуации прогнозировать что-то весьма проблематично, но мы ориентируемся на цифры прошлого сезона, с возможным небольшим увеличением». Характеризуя нынешний сезон на тайском направлении, в пресс-службе туроператора TEZ Tour нашему корреспонденту сообщили, что «в зимнем сезоне 2019/20 спрос на туры в Таиланд остался на уровне прошлого года. Глубина бронирования в настоящий момент достигает июня 2020 года, но есть уже единичные заявки на осень-2020. Самыми популярными являются путешествия на 11-12 ночей (38% от общего числа заявок по направлению), чуть менее востребованы поездки продолжительностью 8 и 15 ночей. Половина всех клиентов, бронирующих отдых в Таиланде, предпочитает отели категории 3* и улучшенные 3*, 42% заявок приходится на туры с проживанием в отелях 4*. Отдых на Пхукете выбирают 63% путешественников, а второй по популярности является Паттайя (32,5% от общего числа заявок по направлению). В этом сезоне отели Пхукета гораздо активнее предоставляют дополнительные скидки на размещение, чем годом ранее, что, в том числе, связано с переизбытком свободных номеров на рынке. Однако необходимо принимать во внимание курс бата, который до нового года продолжал тенденцию активного укрепления. Разница с прошлогодним курсом достигает 5%. Стоимость путешествия в Таиланд с вылетом в конце января начинается от 34,5 тыс. руб. за турпакет с перелетом и проживанием пять ночей в отеле 3* с завтраками». /TOURBUS.RU

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