Новости Российские туристы уже собрались на летний отдых В компании TEZ Tour рассказали о рекордном спросе на летние программы по акциям раннего бронирования

Как сообщили нам в пресс-службе туроператора, специалисты туроператора TEZ Tour проанализировали бронирования туров на летние даты по более чем 30 направлениям. По данным TEZ Tour, спрос на летний отдых в Турции у россиян в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 5 раз, в Греции — в 4 раза, на Кипре — в 4 раза, в Италии — в 2,5 раза, в Болгарии — в 2 раза, в Испании — в 3,7 раза. Специалисты туроператора объясняют данные показатели благоприятным курсом зарубежных валют, а также стремлением туристов забронировать туры по наиболее выгодным ценам, воспользовавшись скидками «раннего бронирования», которое стартовало на предстоящий летний сезон раньше обычного — уже в первых числах августа 2019 года. "В последние годы туристы стремятся спланировать свой летний отпуск как можно заранее. Это объясняется не только желанием сэкономить, но и забронировать места в популярных отелях, в которых в сезон возможен дефицит мест. В этом году мы открыли продажи туров на предстоящий летний сезон раньше обычного, еще 1 августа 2019 года, и сразу начались активные бронирования. В настоящее время мы видим значительный прирост продаж на лето 2020, спрос превышает показатели последних лет в несколько раз и продолжает расти. Положительно на показателях продаж сказывается и привлекательный курс зарубежных валют. Так как туры рассчитываются в евро и долларах по курсу на день оплаты, туристы стремятся забронировать свои путешествия как можно заранее по наиболее выгодным ценам", — прокомментировали итоги исследования в пресс-службе туроператора. По информации TEZ Tour, акция "Ранее бронирование" продлится до конца января, и у путешественников есть возможность спланировать свой отдых с выгодой до 45%. При этом минимальная стоимость туров на летние даты 2020 в Турцию составила от 15 400 руб., в Италию от 19 400 руб., Грецию от 20 600 руб., Болгарию от 21 400 руб., Испанию от 24 250 руб., на Кипр от 25 400 руб. Цена включает в себя авиаперелет, проживание в отеле 3* на 7 ночей и трансфер по маршруту аэропорт – отель – аэропорт. Напомним, что TEZ Tour — международный туроператор, работающий на рынке с 1994 года. Портфель компании насчитывает более 30 стран. Основные направления его деятельности — Турция, Греция, Египет, ОАЭ, Болгария, Испания, Австрия, Италия, Таиланд, Доминикана, страны Балтии. Оператор работает на рынках России, Болгарии, Румынии, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии, Эстонии, Молдавии и Казахстана. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка