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24 января
Российские туристы уже собрались на летний отдых
В компании TEZ Tour рассказали о рекордном спросе на летние программы по акциям раннего бронирования
Как сообщили нам в пресс-службе туроператора, специалисты туроператора TEZ Tour проанализировали бронирования туров на летние даты по более чем 30 направлениям.
По данным TEZ Tour, спрос на летний отдых в Турции у россиян в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 5 раз, в Греции — в 4 раза, на Кипре — в 4 раза, в Италии — в 2,5 раза, в Болгарии — в 2 раза, в Испании — в 3,7 раза.
Специалисты туроператора объясняют данные показатели благоприятным курсом зарубежных валют, а также стремлением туристов забронировать туры по наиболее выгодным ценам, воспользовавшись скидками «раннего бронирования», которое стартовало на предстоящий летний сезон раньше обычного — уже в первых числах августа 2019 года.
"В последние годы туристы стремятся спланировать свой летний отпуск как можно заранее. Это объясняется не только желанием сэкономить, но и забронировать места в популярных отелях, в которых в сезон возможен дефицит мест. В этом году мы открыли продажи туров на предстоящий летний сезон раньше обычного, еще 1 августа 2019 года, и сразу начались активные бронирования.
В настоящее время мы видим значительный прирост продаж на лето 2020, спрос превышает показатели последних лет в несколько раз и продолжает расти.
Положительно на показателях продаж сказывается и привлекательный курс зарубежных валют. Так как туры рассчитываются в евро и долларах по курсу на день оплаты, туристы стремятся забронировать свои путешествия как можно заранее по наиболее выгодным ценам", — прокомментировали итоги исследования в пресс-службе туроператора.
По информации TEZ Tour, акция "Ранее бронирование" продлится до конца января, и у путешественников есть возможность спланировать свой отдых с выгодой до 45%. При этом минимальная стоимость туров на летние даты 2020 в Турцию составила от 15 400 руб., в Италию от 19 400 руб., Грецию от 20 600 руб., Болгарию от 21 400 руб., Испанию от 24 250 руб., на Кипр от 25 400 руб.
Цена включает в себя авиаперелет, проживание в отеле 3* на 7 ночей и трансфер по маршруту аэропорт – отель – аэропорт.
Напомним, что TEZ Tour — международный туроператор, работающий на рынке с 1994 года. Портфель компании насчитывает более 30 стран. Основные направления его деятельности — Турция, Греция, Египет, ОАЭ, Болгария, Испания, Австрия, Италия, Таиланд, Доминикана, страны Балтии.
Оператор работает на рынках России, Болгарии, Румынии, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии, Эстонии, Молдавии и Казахстана.
/TOURBUS.RU
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