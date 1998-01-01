В то же время в Ростуризме заметили, что "ситуация может поменяться в любой момент, и тогда Роспотребнадзор выпустит новое распоряжение".
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24 января
«Китайский коронавирус» - как реагируют туристы и туроператоры
Эксперты туррынка рассказали, как повлияло на российский турпоток в КНР распространение нового опасного заболевания
Сегодня Роспотребнадзор подтвердил свою рекомендацию «воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации». Ранее, напомним, специальная комиссия ВОЗ пришла к выводу, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за нового типа коронавируса.
Между тем российские туроператоры сообщают, что пока что нет массовых отказов от туров в Китай.
"Если говорить о Китае, подавляющее большинство российских туристов выбирают остров Хайнань. Там случаев заражения вирусом нет – поэтому массовых отказов от поездок мы не отмечаем, есть только единичные. По сути, у Хайнаня сейчас нет конкурентов – тур на двоих из Москвы в отель 4* стоит 55 тысяч, за эти деньги на теплое море сейчас не уехать никуда. То есть, если турист отказывается от тура, он отказывается от отдыха", — рассказал директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
Тем не менее, по словам Алексана Мкртчяна, на реальном турпотоке в ЮВА это беспокойство не сказывается: "Самолеты в Бангкок и на Пхукет летают заполненные, свободных мест нет. Случаев заражения вирусом ни на Пхукете, ни в Бангкоке отмечено не было".
В пресс-службе туроператора TEZ Tour, которую цитирует «Интерфакс», также сообщили, что продажи туров в Китай идут в штатном режиме, об аннуляциях и массовых отказах речи нет. "Туристы интересуются информацией по ситуации, однако не меняют своих намерений отправиться на отдых. Хайнань находится на удалении 1,5 тыс. километров от Уханя, где произошла вспышка заболевания", — отметили в компании.
"Правительство Китая держит ситуацию под контролем, в аэропортах проводится тщательный досмотр всех пассажиров на наличие симптомов заболевания. Около 600 случаев заражения на 1,5-миллиардное население Китая не говорит о массовой эпидемии. Пока никаких поводов для паники нет", — добавили в TEZ Tour.
Незначительное количество отказов от туров в Китай зафиксировал туроператор "Интурист". "На этом направлении у нас броней немного. При аннуляции тура возврат денежных средств рассчитывается индивидуально, исходя из дат поездки и ее продолжительности", — сообщили в пресс-службе туроператора.
В компании добавили, что ситуация с китайским вирусом повлияла на спрос на туры в Таиланд и Вьетнам. "Агенты и туристы обеспокоены, в контакт-центр "Интуриста" поступают звонки с вопросами, насколько отдых в этих странах Юго-Восточной Азии безопасен", — отметили в пресс-службе.
Среди самостоятельных туристов отказов от авиабилетов в Китай нет, но покупают их сейчас меньше. "В январе спрос на авиабилеты из России в Китай упал на 10% — в первую очередь, в Циндао и Ханчжоу, Пекин и Шанхай – города, которые находятся недалеко от Уханя. Зато в курортный город Санья на Хайнане билеты покупали чаще на 33%", — рассказали в сервисе Aviasales.
Как отметил в беседе с нами Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга компании China Travel, «отказов от поездок в Китай у нас еще не было, но туристы звонят с вопросами, они обеспокоены информацией о новом вирусе, публикуемой в СМИ.
Наши китайские партнеры никаких заявлений не делали, работа идет в штатном режиме. Мы отвечаем на все вопросы от наших клиентов, даем рекомендации соблюдать правила гигиены, не есть в подозрительных местах, а лучше всегда советоваться с нашими гидами, пить только бутилированную воду.
Что касается Южной Кореи и Таиланда – партнеры нам сообщили, что будет собран саммит по данному вопросу. Никакой дополнительной информации пока не поступало».
Между тем уральские туристы также не спешат отказываться от купленных туров в Китай из-за ситуации с коронавирусом.
"Отказы были совершенно единичные. Из формулировки Роспотребнадзора, не следует, что нужно отказываться от поездки, и в случае отказа сразу же автоматически будет выплачено все, без каких-либо удержаний", — сообщил агентству "Интерфакс-Урал" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, добавив, что серьезных поводов для паники у путешественников пока нет.
По его данным, на острове Хайнань, куда ездят отдыхать уральские туристы, не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. "Там жесткий контроль за всеми пребывающими зарубежными гражданами и гражданами КНР", — отметил он.
В то же время Ростуризм сегодня сообщил, что пока что от туров в КНР нельзя отказаться без штрафов. "Нынешняя рекомендация Роспотребнадзора воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране не предполагает отказа от туров без штрафов. Получить полный возврат средств за аннулированный тур можно только в случае, если есть угроза безопасности, и это указано. Подобные распоряжения Роспотребнадзора выходят со ссылкой на статью 14 закона о туризме", — рассказали в пресс-службе ведомства.
В то же время в Ростуризме заметили, что "ситуация может поменяться в любой момент, и тогда Роспотребнадзор выпустит новое распоряжение".
/TOURBUS.RU
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