Новости В Петербурге обсуждают главные тренды развития индустрии встреч Более пятисот профессионалов принимают участие в проходящем на берегах Невы IX Евразийском Ивент Форуме (EFEA)

Главной темой стартовавшего 22 января в петербургском Конгрессном центре «ПетроКонгресс» IX Евразийского Ивент Форума (EFEA) стало обсуждение основных тенденций развития и перспектив индустрии встреч. Основное событие отрасли проходит под слоганом «Код устойчивого развития в ивент-индустрии. Люди. Планета. Прибыль», а его работа продлится по 24 января включительно. За девять лет проведения EFEA подтвердил статус авторитетного события для специалистов ивент-индустрии. В его деловой программе и специальных мероприятиях ежегодно принимают участие более 500 профессионалов отрасли из 8 стран и более 20 регионов России. Евразийский Ивент Форум проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке Комитета по развитию туризма Петербурга, Санкт-Петербургского ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», Ассоциации немецкой выставочной индустрии AUMA, Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и Национального конгресс-бюро. «Согласно прогнозам Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI и Международной ассоциации конгрессов и конференций ICCA, в 2020 году одним из ключевых трендов событийной индустрии станет устойчивое развитие, – говорит председатель оргкомитета EFEA генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C Дарья Островская. – Как мероприятия и деятельность по их организации влияют на формирование будущего? Что значит вести устойчивый бизнес? Как выстроить сбалансированную систему использования ресурсов в компании? На эти и другие вопросы ответят участники Евразийского Ивент Форума». На площадке EFEA уже состоялся традиционный бизнес-день, в рамках которого прошли брейнсторм-сессия и мастер-классы ведущих российских компаний и специалистов в области событийной индустрии, а также совместное заседание Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма и Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, которое было посвящено оценке состояния и перспектив делового туризма и его значения для развития конгрессно-выставочной деятельности. «Индустрия встреч сегодня является одним из важных драйверов развития не только региональной экономики, но и страны в целом, - отметил в приветствии к участникам и гостям IX EFEA президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. – Евразийский Ивент Форум традиционно собирает ведущих специалистов конгрессно-выставочной деятельности, делового туризма, представителей бизнеса, направленного на организацию и продвижение ивент-мероприятий, способствуя обмену опытом и установлению деловых контактов. И формат запланированных секций форума позволит обсудить актуальные вопросы развития событийной индустрии, найти наиболее верные пути их решения, а также будет содействовать укреплению позиций России на мировом рынке индустрии встреч». Впервые в истории форума в его деловой программе принимает участие правительственная делегация из Мексики: визит делегации организован при поддержке Комитета по развитию туризма и Санкт-Петербургского ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро». При этом заместитель министра по планированию и политике туризма Министерства по туризму Мексики Алехандро Агильера Гомес и президент Ассоциации выставок, конгрессов и ивентов Мексики AMPROFEC Гонзало Новело Лухан готовы поделиться опытом в развитии событийной индустрии и делового туризма в рамках сессий EFEA в блоке «Региональный маркетинг». Помимо деловой программы, гости EFEA смогут увидеть достижения и новинки поставщиков оборудования и сервисных услуг на выставке Event EXPO, назначить индивидуальные встречи и провести переговоры на Бирже деловых контактов. А главное – в «ПетроКонгрессе» на площадке форума предлагают актуальные практические решения и успешные кейсы, а также проводят мастер-классы российских ивент-практиков, ориентированные на профессионалов индустрии и их заказчиков. /TOURBUS.RU

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