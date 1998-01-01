Новости В Шереметьево заработал новый международный терминал С, но введение в строй С-2 и обновление терминала F отложено Открытие терминала С позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 80 млн пассажиров в год

В Шереметьево продолжается «техническая обкатка» нового терминала С, который предназначен для обслуживания международных рейсов и принял первых пассажиров неделю назад. Как сообщил «Интерфакс», на начальном этапе терминал будет обслуживать два рейса "Аэрофлота" на вылет и прилет — в Дрезден и вечерний в Бухарест. В ближайшее время в терминал переведут ряд других международных рейсов "Аэрофлота", прежде всего в Хельсинки. Основной этап перевода рейсов закончится в июне, сообщили нам в пресс-службе аэропорта. Начиная с октября, Аэрофлот планирует обслуживать в новом терминале 268 международных рейсов. Как сообщил ранее журналистам председатель Совета директоров Шереметьево Александр Пономаренко, открытие терминала С позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 80 млн пассажиров в год. Он отметил, что собственные инвестиции в новый терминал составили около $500 млн. Пассажирский терминал С входит в состав Северного терминального комплекса и соединен с терминалом В, обслуживающим пассажиров внутренних рейсов. Терминал состоит из семиэтажного здания аэровокзального комплекса общей площадью почти 127,4 тыс. кв. метров, перрона и шестиуровневого паркинга на 2500 машиномест, соединенного с терминалом крытым пешеходным переходом. Пропускная способность терминала — 20 млн пассажиров в год. Максимальное количество багажа, который он сможет обрабатывать на прилете/вылете в "час пик" — 3288 единиц. Проектирование и строительство нового терминала аэропорта длилось 33 месяца. В основе стилистического решения терминала — традиции русского конструктивизма, по аналогии и в продолжение решений терминала В. В терминале С расположены четыре бизнес-зала, VIP-зал, зал сна и отдыха, ряд кафе и ресторанов, в том числе фаст-фуд, 74 стойки регистрации, 60 кабин паспортного контроля. Зона Duty Free представлена 11 магазинами общей площадью около 5 тыс. кв. метров. Для выхода на посадку предназначены 20 телетрапов. Между тем, одновременно стало известно, что Шереметьево перенесло сроки запуска второй очереди терминала C, а также реконструкцию построенного к московской Олимпиаде 1980 года терминала F на период после 2026 г. Вторую очередь еще на 10 млн пассажиров — C-2 — планировалось сдать в конце 2022 — начале 2023 гг., говорил в августе прошлого года замгендиректора АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) Сергей Папков. Однако теперь Александр Пономаренко сообщил журналистам, что строительство С-2 перенесено на 2024 г., а открытие — на 2026 г. К реконструкции международного терминала F Шереметьево планировало приступить в 2021 году, говорил летом 2018 года гендиректор аэропорта Михаил Василенко. К этому времени, уточнял он тогда, уже будет построена и вторая очередь терминал С. Но теперь гендиректор МАШ в беседе с журналистами заявил, что планы аэропорта поменялись. "Наша цель по долгосрочной программе развития — создать пропускную способность на 100 млн пассажиров. Сейчас мы открываем С-1, и у нас пропускная способность — на 80 млн. Дальше все зависит от пассажиропотока, как будет развиваться экономика и так далее", — сказал он, отвечая на вопрос, в каком году МАШ теперь планирует приступить к реконструкции F. "В плане реконструкция терминала F есть, но не буду торопиться со сроками. У нас идет оформление долгосрочной программы развития, которую мы понесем в правительство РФ, вот мы там доложим и тогда все вам расскажем", — добавил г-н Василенко. Отвечая на вопрос, возможно ли начало реконструкции термигнала F до ввода в строй терминала C-2, он ответил отрицательно, - сообщил также «Интерфакс». Отметим, что Шереметьево — крупнейший аэропорт России, в 2019 году обслужил 49,9 млн человек, на 9% больше, чем годом ранее. Крупнейшая базовая авиакомпания аэропорта— "Аэрофлот". /TOURBUS.RU

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