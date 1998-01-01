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Эпидемия опасного коронавируса: развитие событий

Прямые рейсы из Москвы в Ухань продолжаются/ В аэропортах мира начали проверять пассажиров на предмет заражения коронавирусом/ Медики исключили коронавирус у двух госпитализированных в Петербурге мужчин

Прямые рейсы из Москвы в Ухань продолжаются

Число пациентов, инфицированных новым типом коронавируса, возросло в Китае до 617 человек, сообщило сегодня китайское телевидение. Из-за заболевания уже скончались 17 человек, все они проживали в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

Между тем, ограничений прямого авиасообщения между российскими аэропортами и китайским городом Ухань, где произошла вспышка нового типа коронавируса, не вводилось, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Тем не менее, по его словам, не исключены переносы рейсов по инициативе китайской стороны.

Из Москвы в Ухань прямой рейс выполняет китайская компания China Southern. Далее после посадки в Ухани самолет летит в Гуанчжоу. Рейс выполняется из Шереметьево по средам, пятницам и воскресеньям.

Как следует из расписания на сайте аэропорта Шереметьево, накануне рейс в Ухань был выполнен. Лайнер вылетел из Шереметьево с задержкой в 14 минут в 21:54 мск. Ближайший рейс из Ухани в Москву ожидается в пятницу в 19:25 мск.

При этом авиакомпания ранее обещала бесплатно менять и возвращать билеты в Ухань на даты с 15 января по 29 марта включительно.

В аэропортах мира начали проверять пассажиров на предмет заражения коронавирусом

Международные аэропорты в разных странах мира вводят дополнительные меры контроля в связи со вспышкой коронавируса, сообщают западные СМИ.

Так, сегодня о введении проверки пассажиров, прибывающих из Китая, объявил Международный аэропорт Дубая, который считается одним из самых загруженных в мире. В руководстве воздушной гавани указали, что специалисты будут главным образом измерять температуру у пассажиров.

Специальные меры введены и в аэропортах Великобритании. В лондонском Хитроу самолеты, которые прибывают из стран, где уже зафиксированы случаи заражения, размещаются в специальной зоне, расположенной в терминале 4. Затем проводится проверка пассажиров, чтобы убедиться, что среди них никто не болен.

Власти Малайзии, в свою очередь, начали медицинские проверки на всех своих границах, а также в аэропорту Куала-Лумпур.

Пассажиров, прибывающих на авиарейсах из Китая, проверяют и в других азиатских странах, в том числе на Филиппинах и в Бангладеш.

В крупнейших аэропортах США действуют также повышенные меры безопасности, включая Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Медики исключили коронавирус у двух госпитализированных в Петербурге мужчин

Обоим госпитализированным в Петербурге с подозрением на коронавирус мужчинам поставлен диагноз острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в четверг.

Как сообщалось ранее, двое мужчин, граждане КНР и России, были вчера госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ и высокой температурой.

Оба прибыли рейсом из Китая, где в настоящее время наблюдается вспышка коронавируса.

/TOURBUS.RU



