Новости Новый туристический год начался c FITUR-2020 В этом году в главной испанской туристической выставке принимают участие около 900 экспонентов из 165 стран

Сезон крупных международных туристических форумов этого года традиционно открыла испанская столица — вчера здесь торжественно открылась Международная туристическая выставка FITUR - одна из крупнейших на европейском континенте. В этом году в форуме принимает участие около 900 экспонентов и 11 тысяч компаний из 165 стран и регионов мира (+3,8% по сравнению с прошлым годом), включая Россию, представленную сразу на 17 стендах. Страной-партнером FITUR-2020 выступила в этом году Южная Корея. Как отмечают организаторы выставки, участие Южной Кореи в FITUR-2020 в качестве страны-партнера особенно актуально в этом году, поскольку в эти дни отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Кореей и Испанией. В этом году в выставке участвуют около 25 компаний и организаций Южной Кореии, а девизом корейской экспозиции стал лозунг «Сближение традиций и современность». В этом году для посещения выставки FITUR уж зарегистрировано свыше 142 тыс. специалистов и 110 тыс. других посетителей. Важно отметить, что 44% участников – испанцы, а 56% - международные участники. Из них 21,5% - представители Азиатско-Тихоокеанского региона, 19,5% - Африки, процент участников из Европы – 5,3% и из США - 3,3%. Впервые на выставке свои направления представили Таджикистан, Габон, Суринам и Тайвань. В общей сложности выставка разместилась на территории площадью 69,6 тыс. кв. м, что на 3,3% больше, чем в 2019 году - организаторы мероприятия добавили еще один зал специально для презентации туристических возможностей Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Программы B2B-встреч, расписание общих встреч для мероприятий FITUR B2B Match и для FITUR MICE, зарекомендовавшие себя как эффективный инструмент концентрации высокой деловой активности на профессиональных мероприятиях FITUR, и в этом году должны иметь успех - на данный момент в рамках выставки запланировано проведение девяти тысяч B2B-встреч. В рамках программы FITUR Match, проходящей 23 и 24 января, участники смогут провести деловые встречи с руководителями туристических агентств и компаний-туроператоров, как на консолидированных рынках, так и на развивающихся рынках, а также их стран Ближнего Востока и Северной Африки, Китая и России. Специализированная программа FITUR MICE, прошедшая 22 и 23 января, собрала на одной площадке представителей MICE-сектора вместе с квалифицированными специалистами по закупкам со всего мира. Для продвижения направления Африки FITUR создала новую платформу - FITUR MEET, в которой в этом году приняла участие 31 страна. Среди российских участников выставки Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининградская, Ростовская и Московская области, Камчатский край, Республика Татарстан, Северная Осетия-Алания и др. Интересно, что Россия впервые за всю историю участия в мадридской выставке вступила в борьбу в конкурсе за лучший презентационный (туристический) ролик о стране. Итоги будут объявлены сегодня, 23 января. Москва представила на мадридской выставке 28 туробъектов и программ, среди которых - ВДНХ, парк «Зарядье», музей-заповедник «Царицыно» и фестивали цикла «Московские сезоны». На стенде столицы в эти дни проходят презентация знаковых городских объектов, гостиничных комплексов и туристических компаний. Посетителям предлагают взять путеводители и компактные складные карты, а также поучаствовать в интерактивных программах — совершить полет над Москвой или отправиться в виртуальное путешествие в мир художников Ивана Шишкина, Натальи Гончаровой и Казимира Малевича. /TOURBUS.RU



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