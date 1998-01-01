Новости Решение об отмене авиасообщения между Россией и Грузией может быть пересмотрено уже в марте Официальные представители Грузии и эксперты обсуждают сроки восстановления полетов между двумя странами

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе выразил надежду на то, что Россия пересмотрит принятое семь месяцев назад решение о приостановлении прямого авиасообщения между двумя странами, - сообщает «Интерфакс». В своем выступлении перед СМИ г-н Абашидзе подчеркнул: «Мы не раз заявляли, что приветствовали бы возобновление прямых авиарейсов между Грузией и Россией. Определенные ожидания есть, но нам еще нужно услышать позицию российской стороны». Далее он напомнил, что в ноябре прошлого года в ходе встречи с представителем российского МИД Григорием Карасиным обсуждалось восстановление авиасообщения между двумя государствами, хотя конкретные сроки не были установлены. Зураб Абашидзе еще раз заявил журналистам, что грузинская сторона «не против этого». Зураб Абашидзе также считает, что в марте на очередной встрече в Праге с представителем России Григорием Красиным, возможно, появится информация о том, когда может быть возобновлено прямое авиасообщение между двумя странами. "Точная дата, когда могут возобновиться полеты между Россией и Грузией не известна, и у нас нет информации из официальных источников. На предыдущей встрече в Праге у нас с Красиным был разговор на эту тему. Ответ был — "мы думаем, обсуждаем, но конкретную дату не можем назвать", — сказал Абашидзе в интервью грузинской газете "Резонанси". При этом он выразил надежду, что на предстоящей в марте встрече может появиться дополнительная информация. "Если будет со стороны России политическое решение, технически урегулировать этот вопрос не будет сложно", — заявил спецпредставитель грузинского премьера. Наталия Турнава, министр экономики и устойчивого развития Грузии, со своей стороны, сказала журналистам: «Статистика показывает, что, несмотря на приостановление Россией прямого авиасообщения, количество туристов в Грузии растет, в том числе, Грузию наземным путем и посредством непрямых рейсов посещают и российские туристы». Из слов министра следует, что, несмотря на сложные политические отношения между РФ и Грузией, россияне, отдыхающие в Грузии, чувствуют себя в безопасности и запрет полетов «из-за вопросов безопасности, по которым якобы рейсы были запрещены, не стоит на повестке дня». Напомним, что отношения между двумя государствами обострились 20 июня 2019 года из-за беспорядков в Тбилиси, спровоцированных оппозицией. Причиной конфликта стал визит делегации российских депутатов для участия в Международной ассамблее православия. Тогда президент Российской Федерации В.В. Путин 21 июня подписал указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендовали временно воздержаться от продаж туров в страну. До обострения конфликта на территории Грузии работало около 40 авиакомпаний – восемь из них российские: "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа"), Red Wings, "ЮТэйр" и совершившее несколько рейсов авиапредприятие "Северсталь". Между тем в беседе с нами Андрей Жарков, генеральный директор туроператора «Жарков-тур», заявил: «Я не думаю, что на данном этапе отношений между странами авиасообщение будет восстановлено. Вначале президент Грузии, с точки зрения этикета, должен принести извинения за свои слова, а правительство выпустить заявление о том, что они ждут русских туристов. Если бы Грузия действительно хотела уладить конфликт, то сразу после инцидента было бы выпущено официальное заявление с извинениями». /TOURBUS.RU

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