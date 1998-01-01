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Российские деловые туристы по-прежнему стремятся в Давос

Эксперты проанализировали запросы на перелет и размещение в период проведения на этой неделе Всемирного экономического форума в Давосе

Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» проанализировали бронирования авиабилетов в Давос еа эту неделю (форум ВЭФ работает в период с 21 по 24 января) и выяснили, как изменился интерес к мероприятию среди представителей бизнеса из России в 2020 году, - cообщает наш специальный корреспондент.

Эксперты отметили, что спрос деловых путешественников на участие в ВЭФ остался на уровне 2019 года. Основной объем бронирований авиабилетов до ближайших к Давосу городов, как и годом ранее, пришелся на FMCG-компании. Более трети делегатов в 2020 году – это сотрудники компаний, занимающихся производством товаров повседневного спроса.

Вырос интерес к форуму со стороны компаний добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики: число представителей этой отрасли в составе российской делегации выросло на 17%. А на третьем месте – представители IT-индустрии.

«Несмотря на высокий статус мероприятия, лишь 19% участников форума предпочли лететь бизнес-классом. Наибольшим спросом этот класс бронирования традиционно пользуется у компаний добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики: более половины представителей этой отрасли выбрали перелет в салоне бизнес, – отметила Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб». - В то же время IТ-компании, следуя западному тренду, отдали предпочтение более демократичному экономклассу и полностью отказались от бизнеса».

Большинство делегатов отправились на ВЭФ-2020 из Москвы, Петербурга и Самары, причем представленность петербургского бизнеса на форуме упала на треть по сравнению с прошлым годом.

Почти половина деловых путешественников добиралась в Давос через Цюрих, 35% выбрали рейс до Женевы, а 19% участников летели до Милана. При этом добираться рейсами авиакомпании «Аэрофлот» предпочли 59% деловых путешественников, а четверть делегатов отправилась в Швейцарию самолетами SWISS.

По оценке экспертов, в среднем билеты до Цюриха и обратно в бизнес-классе стоили 169 тыс. рублей, а в экономе – 28 тыс.

Самым же дорогим стал перелет сотрудника добывающей и обрабатывающей компании на рейсе авиакомпании «Аэрофлот»: полет из Москвы в Цюрих и обратно в бизнес-классе обошелся в 374 тыс. рублей.

А наиболее дорогим размещением стал номер в пятизвездочном отеле в Давосе: одна из добывающих и обрабатывающих компаний заплатила за пять дней проживания своего сотрудника 262 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU