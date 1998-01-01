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23 января
Профессиональных гидов волнуют порядок аттестации и вопрос гражданства
Острые проблемы работы гидов и экскурсоводов обсуждались в ходе прошедшего в Петербурге межрегионального форума
Требования и критерии для гидов должны определять субъекты федерации - к такому выводу пришли участники Межрегионального форума «Аттестация гидов-переводчиков и экскурсоводов», который состоялся в Петербурге 22 января и собрал множество представителей этого направления туристического сервиса из 15 регионов страны.
В межрегиональном форуме, который был организован Содружеством профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга, приняли участие представители отрасли, профессиональных объединений и органов исполнительной власти в сфере туризма из Петербурга, Ленинградской области и Москвы, Татарстана и Карелии, а также Нижегородской, Калининградской, Мурманской, Волгоградской, Псковской, Владимирской и Тверской областей, Удмуртии и некоторых других.
Как пояснили организаторы, целью форума была попытка сформировать консолидированное мнение о предлагаемой Министерством экономического развития системе аттестации экскурсоводов и гидов: как известно, законопроект о гражданстве и обязательной аттестации гидов был внесен Минэкономразвития в Правительство РФ в конце декабря 2019 года, а уже в феврале предполагается его обсуждение в Государственной Думе.
При этом профессионалы отрасли из многих регионов России указывают на несоответствие ряда положений законопроекта сложившейся практике регулирования деятельности экскурсоводов и гидов в регионах России, отражающей реалии въездного и внутреннего туризма.
«По итогам обсуждения можно сделать вывод о том, что в каждом регионе, где туризм сложился как отрасль, есть своя узко специфичная проблематика, – говорит глава Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга Светлана Иванова. - Где-то это засилье нелегалов-иностранцев, где-то нехватка профессионально подготовленных кадров. По-разному складываются отношения с музеями и органами власти.
При этом все участники круглого стола признали, что порядок и процедуру аттестации, а также требования и критерии для гидов должны определять именно субъекты РФ. А общая, унифицированная на всю страну система неизбежно приведет к тому, что в одних регионах требования будут избыточно завышены, а в других снизится общий уровень подготовки и качество услуг».
К тому же как она, так и другие эксперты уверены: правила должны касаться не только гидов-экскурсоводов, но и всех категорий специалистов, связанных с сопровождением туристов.
В связи с этим в резолюции, сформулировавшей итоги масштабной встречи, записано, что «порядок и процедуру аттестации, а также требования и критерии для гидов-переводчиков, экскурсоводов и инструкторов-проводников должны определять субъекты РФ», а «действующую систему там, где она успешно функционирует, необходимо сохранить».
Кроме того, «требование «гражданин РФ» должно в равной степени относиться к экскурсоводам, гидам-переводчикам и инструкторам-проводникам».
Собравшиеся в Петербурге направили обращение в Государственную Думу ФС РФ с просьбой при доработке проекта ФЗ N 864169-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников» подключить к работе представителей профессионального сообщества субъектов РФ, а высказанные на конференции предложения внести в проект федерального закона.
При этом председатель правления СЗО РСТ Леонид Флит подчеркивает, что, наряду с тщательной разработкой закона о гидах, необходимо создать и действенный механизм его реализации. «Нужно разработать такой механизм контроля его выполнения, который позволит полностью соблюдать выработанные правила, - считает он. – Иначе эти нормы в очередной раз окажутся пусть и хорошими, но неисполняемыми в реальности». В частности, надо определить не только сами нормы, но и кто (и как) будет проверять их соблюдение.
В свою очередь, Светлана Иванова полагает, что право на проверку гражданства гидов, к примеру, должны получить сотрудники полиции, которые смогут это делать прямо «в поле». Тем более, что опыт Татарстана показывает: при желании даже в существующих условиях можно поставить заслон нелегалам. В этой республике гидов нередко проверяет Миграционная служба, и если у экскурсовода обнаруживаются те или иные проблемы с правом нахождения в РФ (а это не редкость), ему светит масса неприятностей – вплоть до выдворения из страны.
/TOURBUS.RU
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