Новости Российская комиссия снова проверяет аэропорт Хургады Эксперты обсуждают, станет ли нынешняя проверка финальной, и когда все же можно ждать возобновления чартерных рейсов на курорты Египтв

На этой неделе специальная российская комиссия проводит новую проверку проверку аэропорта египетской Хургады на безопасность для путешественников, сообщает газета Al-Masry Al-Youm. "В рамках проверки российские эксперты оценивают безопасность залов вылета и прилета, багажной зоны и таможни, процедур контроля до входа в аэропорт и в нем, проверят наличие лицензий транспортных средств на взлетно-посадочной полосе", — пишет издание. Как сообщает газета, проверка продлится четыре дня. По ее результатам будут сделаны выводы о возможности возобновления авиасообщения между Россией и Египтом. Источники "Интерфакса" в Египте в свою очередь сообщили, что российские эксперты в ходе проверок настроены "максимально критично". В то же время по прогнозам экспертов в авиаотрасли, которых цитирует АТОР, если текущая проверка действительно окажется финальной, первые рейсы на курорты Египта отправятся в конце апреля-начале мая. «Процедура восстановления авиасообщения подразумевает несколько этапов. Во-первых, если российская сторона признает египетские аэропорты безопасными, РФ и АРЕ должны подписать протокол по авиабезопасности. Затем должен последовать указ президента о возобновлении полетов на курорты Египта. После опубликования этого документа авиакомпаниям потребуется около месяца для формирования полетных программ. С учетом всех необходимых процедур при оптимальном сценарии на это все уйдет 2,5-3 месяца», – заявил один из экспертов. При этом, как отмечают наблюдатели, велика вероятность, что первыми на курорты Египта полетят регулярные авиаперевозчики. В то же время АТОР сообщает, что возвращение российских туристов на Красное море некоторые египетские эксперты уже называют «вредным». В обоснование такой оценки приводится следующее соображение: при большом турпотоке из РФ и стремлении российских туроператоров получить «низкие цены» для восстановления спроса, Египет потеряет в динамике турпотоков из Европы и Восточной Азии. «Если российские туристы вернутся на египетские курорты, то они должны это сделать уже в соответствии с изменениями, произошедшими в египетском туристическом секторе с точки зрения цен и условий контракта. Возвращение россиян на прежних условиях (то есть с низкими ценами на туры и со спецусловиями для российских туроператоров) принесет вред», – заявил бывший вице-президент Палаты туристических компаний Египта Ясир Шеннави. В свою очередь в интервью нашему порталу советник главы Ростуризма Дмитрий Горин отметил: «Пока никаких данных о ходе проверок у нас нет. Нужно дождаться официального заключения комиссии, ознакомиться с постановлениями и рекомендациями экспертов. Без этих данных прогнозировать сроки возвращение чартеров преждевременно. Все необходимое для успешного возвращения Египта на рынок есть, но процесс займет 6-12 месяцев. Наши туроператоры стратегически планируют продажи. Акции раннего бронирования раскупают на 40-60% еще до начала сезона. Учитывая все это, весенне-летний сезон будет спланирован уже в феврале. Если разрешение на возобновление авиасообщения будет получено после февраля, то возвращение Египта на рынок будет достаточно скромным. Фактор времени и инертности очень важен. У наших чартерных компаний есть все необходимые ресурсы для начала полетов, но их нужно планировать заранее. Отмечу, что в настоящее время туроператоры планируют весенний и летний сезоны без учета чартеров в Египет. Говорить же о том, что египетский турбизнес не заинтересован в возвращении российских туристов странно. Лично мне автор данного заявления не знаком и насколько я понял, это его частное мнение, поскольку он не представляет какую-либо организацию или компанию. Но стоит напомнить, что до закрытия в Египте отдыхало 2,6 млн. россиян, после 120-150 тысяч. Утверждать, что 2,6 млн. стратегических партнеров, которыми являются наши туристы, да и вообще любые туристы, не важны турбизнесу - очень смело и опрометчиво». /TOURBUS.RU

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