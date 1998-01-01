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22 января
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Шторм «Глория» привел к жертвам в Испании/ В аэропорту Тель-Авива временно закрылся международный терминал/ Буйную пассажирку связали скотчем на рейсе Уфа – Дубай
Шторм «Глория» привел к жертвам в Испании
Мощный шторм "Глория" в Испании привел к гибели уже четырех человек, ураган движется во Францию, сообщает BBC.
"Глория" принесла разрушения на восток Испании, во многих провинциях объявили "красный" уровень тревоги. Больше всего пострадали Балеарские острова и Валенсия, где наводнения и сильный ветер вызвали хаос. В понедельник синоптики сообщили о скорости ветра 115 км/ч, снегопадах и огромных волнах на побережье Средиземного моря", — пишет портал.
Из-за разгула стихии в Испании погибли уже как минимум четыре человека. Одного мужчину убила оторвавшаяся из-за ветра черепица, двое погибли из-за переохлаждения, еще одного человека сбил потерявший управление водитель фургона.
На один день закрывался аэропорт Аликанте, что привело к отмене более 200 рейсов, в том числе в Москву. На данный момент аэропорт возобновил работу в обычном режиме.
"Шторм движется во Францию, он уже достиг департамента Восточные Пиренеи. Все спасательные службы региона приведены в повышенную готовность. Закрыта автомагистраль А9 на границе Испании и Франции", — отмечает BBC.
Как сообщает портал, "Глория" – самый мощный зимний шторм в Испании за последние 40 лет.
В аэропорту Тель-Авива закрылся международный терминал
Первый терминал аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве временно не обслуживает международные рейсы, сообщает Israel National News.
"С 20 по 23 января терминал 1 аэропорта имени Бен-Гуриона не обслуживает международные рейсы в связи с проведением Всемирного форума памяти Холокоста. Все международные рейсы переведены в терминал 3", — пишет портал.
Как отмечается, аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме. При этом терминал 1 временно обслуживает только внутренние и специальные рейсы.
Буйную пассажирку связали скотчем на рейсе Уфа – Дубай
Буйную пьяную пассажирку связали скотчем во время чартерного рейса из Уфы в Дубай, сообщает "Башинформ".
Инцидент произошел 21 января. Жительница Башкирии устроила на борту пьяный дебош: бросалась на пассажиров с кулаками и сумкой, материлась, "держала в напряжении весь салон на протяжении 40 минут".
На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем. Капитан лайнера в свою очередь объявил, что, если она не успокоится, "самолет совершит вынужденную посадке в Иране".
В итоге буйная пассажирка смирилась и уснула. После посадки в ОАЭ женщину передали полиции. Ей грозит штраф или исправительные работы.
/TOURBUS.RU
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