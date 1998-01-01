Новости

Российские туристы намерены больше путешествовать в наступившем году

Интернет-сервис Biletix представил нам свежее исследование туристических предпочтений 1,6 тыс. отечественных путешественников

Россияне намерены больше путешествовать в 2020 году. Более того, на фоне укрепления национальной валюты и последовавшего снижения стоимости авиабилетов доля оптимистичных настроений относительно туристических перспектив на предстоящий год значительно выросла по сравнению с показателями аналогичного исследования мнений в прошлом году.

Так, в рамках ранних бронирований средний чек на авиабилеты туда-обратно по России с вылетом в первом полугодии 2020 года снизился с 7 307 до 5 883 рублей (-19,5%), за границу с 19 601 до 16 742 рублей (-15%).

Такие данные следуют из результатов опроса с участием 1602 путешественников, проведенного интернет-сервисом Biletix.

Доля респондентов, намеренных путешествовать чаще, выросла с 37% до 55%, а тех, кто намерен путешествовать реже, напротив, снизилась с 5% до 1%.

Осуществить столько же поездок, сколько и в прошлом году, в 2020 году намерены 34% респондентов.

Доля тех, кто намерен больше путешествовать по России, выросла по сравнению с прошлым годом с 22 до 41%, а за границей – с 35% до 55%.

При этом на фоне укрепления рубля доля тех, кто намерен путешествовать за границей, меньше, снизилась с 24% до 6%. Для путешествий по России этот показатель остался на прошлогоднем уровне – 9%.

/TOURBUS.RU